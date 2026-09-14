O Universo está a perder brilho rapidamente: porque é que o combustível cósmico maciço está a deixar de alimentar as estrelas?

O Universo está a deixar de produzir estrelas não por falta de recursos, mas sim por uma falha nos mecanismos de processamento. O paradoxo reside no facto de as reservas de hidrogénio se manterem significativas, mas a taxa de formação estelar está a diminuir muito mais rapidamente do que o consumo da matéria-prima.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use A matéria escura e o universo

O modelo tradicional assumia uma relação linear: as galáxias consomem gás frio e, quando os reservatórios se esgotam, a formação estelar cessa. No entanto, os dados de um estudo publicado na Nature Astronomy refutam este modelo simplista. A relação entre a quantidade de gás disponível e o número de novas estrelas revelou-se não linear.

Para testar esta hipótese, os investigadores da Academia Chinesa de Ciências (CAS) combinaram os dados do radiotelescópio FAST e do instrumento espectroscópico DESI. A principal dificuldade residia no sinal extremamente fraco do hidrogénio atómico neutro (HI) na linha dos 21 centímetros. Para separar o sinal útil do ruído de fundo, os cientistas utilizaram o empilhamento espectral — combinando sinais de 2,5 milhões de galáxias, cobrindo quase um terço do céu. A sincronização dos impulsos através do desvio para o vermelho permitiu-nos reconstruir o perfil evolutivo do hidrogénio nos últimos 4,5 mil milhões de anos.

A análise revelou uma descontinuidade na dinâmica: há 4,5 mil milhões de anos, a taxa de formação estelar era 2,5 vezes superior à de hoje, enquanto a densidade de hidrogénio neutro, no mesmo período, diminuiu apenas 1,4 vezes. O combustível está a esgotar-se mais lentamente do que a eficiência da sua utilização.

Esta descontinuidade é explicada pela física dos estados gasosos. As estrelas não se formam a partir de hidrogénio atómico neutro (HI), mas sim a partir de nuvens moleculares mais densas. O hidrogénio neutro serve apenas como meio de armazenamento intermédio, alimentando estas nuvens. Assim, o problema não reside na massa da matéria, mas na interrupção da transição do gás da forma atómica para a molecular.

Provavelmente, devido à diminuição geral da densidade do meio e ao enfraquecimento dos fluxos de matéria da teia cósmica, as galáxias perdem a capacidade de comprimir o gás de forma eficaz. Como resultado, o cosmos encontra-se num estado em que a matéria-prima está disponível, mas os mecanismos para a processar deixam de funcionar.

Como observa o astrofísico Aleksei Rudnev, tais processos determinam a evolução das galáxias: quando o mecanismo de transformação do gás em estrelas falha, a galáxia entra em estagnação, mesmo com enormes reservas de combustível potencial.