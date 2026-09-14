Não é apenas o ambiente: o aquecimento global está a eliminar as barreiras naturais contra as infecções mortais

Mudanças climáticas deixam de ser apenas um problema ecológico para se tornarem um fator de reestruturação biológica do corpo humano e do ambiente. O risco central reside na sinergia: as alterações no clima expandem o território de vetores de doenças, alteram a genética de bactérias e fragilizam a infraestrutura de saúde simultaneamente.

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Um dos mecanismos críticos é a atuação do ambiente como filtro seletivo. Um estudo do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) demonstrou que a seca altera a composição de microrganismos no solo. Em solos ressecados, as bactérias evoluem para resistir melhor a antibióticos. Isso ocorre porque, com a falta de água, concentram-se antibióticos naturais produzidos pelos próprios microrganismos; assim, apenas as cepas com mecanismos de defesa sobrevivem.

O perigo reside na capacidade de transferência horizontal de genes. Bactérias do solo podem transmitir essas resistências a patógenos que infectam humanos através da inalação ou do contato direto com a terra.

Além da mutação genética, a geografia das infecções está mudando. O aumento da temperatura acelera o metabolismo de vetores de sangue frio, como carrapatos e mosquitos, resultando em períodos de atividade mais longos e migração para latitudes mais altas (norte).

No caso dos carrapatos, observa-se a expansão dos gêneros Ixodes (transmissores da doença de Lyme) e Amblyomma americanum. Estes últimos causam a síndrome alfa-gal, uma alergia incurável à carne vermelha, cujos casos cresceram cem vezes entre 2013 e 2024.

Já nos mosquitos, o calor acelera a replicação viral no organismo do inseto, reduzindo o tempo de geração e aumentando a frequência de transmissões. O vírus do Nilo Ocidental, por exemplo, propaga-se mais rapidamente devido a essa dependência metabólica da temperatura.

Anomalias climáticas também criam cenários paradoxais. A seca pode elevar o número de infecções pelo vírus do Nilo Ocidental, pois aves (hospedeiros intermediários) e mosquitos se concentram nos poucos pontos de água restantes, intensificando a circulação do vírus. Por outro lado, chuvas extremas e inundações favorecem a proliferação de mosquitos e a disseminação da leptospirose via água contaminada.

Esses riscos biológicos são amplificados por fatores sociais. Inundações aumentam doenças respiratórias devido ao mofo em edificações e emissões de geradores, enquanto a destruição de vias pode impedir a chegada de equipes médicas aos focos epidêmicos. O estresse climático atua como um multiplicador: torna os patógenos mais fortes, os vetores mais ativos e a população mais vulnerável.

A mitigação desses riscos exige mais do que a redução de gases estufa. É necessário um conjunto de ações que inclua o controle rigoroso do uso de antibióticos, a modernização do saneamento básico e a vigilância epidemiológica. Sem isso, regiões que já haviam erradicado doenças como malária e dengue podem registrar o retorno dessas enfermidades.

O biólogo Andrey Voroshylov explica que as mudanças climáticas alteram as regras de interação entre microrganismos e o ambiente, criando novos nichos ecológicos para patógenos em áreas onde antes existiam barreiras térmicas naturais.