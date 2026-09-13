Anomalia climática leva neve dos Andes ao Oceano Pacífico no Chile

Deserto do Atacama, conhecido como um dos pontos mais áridos da Terra, apresentou uma mudança cromática radical em agosto de 2026, ficando quase totalmente branco. Embora a neve não seja inédita na região — com registros em 2011 e 2025 —, a escala do evento atual rompeu a normalidade geográfica: o manto branco estendeu-se dos Andes até a costa do Oceano Pacífico.

Photo: livescience.com by NASA/Landsat 9 is licensed under Free More Info Снег в пустыне Атакама в Чили

A amplitude do fenômeno foi documentada pelos satélites Landsat 8 e 9 da NASA, que registraram neve no Planalto de Chajnantor. O acúmulo de neve e a força dos ventos forçaram o observatório ALMA a suspender as operações e colocar as antenas em modo de sobrevivência. No dia 19 de agosto, o sensor MODIS do satélite Terra detectou que a frente de precipitação atravessou o núcleo hiperárido do deserto e atingiu áreas ao sul do porto de Antofagasta, paralisando também observatórios astronômicos na zona costeira.

A anomalia climática foi desencadeada por "mínimos isolados" (cutoff lows). São áreas de baixa pressão que se desprendem da corrente de jato atmosférica e migram em direção ao Chile. No final de agosto, um sistema desse tipo surgiu de uma depressão atmosférica profunda que se estendeu do extremo sul da América do Sul até os subtrópicos. Esse mecanismo, somado ao excesso de umidade vindo do oceano, permitiu que as precipitações cobrissem quase toda a largura da região.

Para um ecossistema adaptado à seca extrema, esse volume de água resultou em danos estruturais. Na cidade costeira de Taltal, caíram cerca de 40 mm de chuva em três dias, o que excede em dez vezes a média anual. Como o solo árido não consegue absorver a água rapidamente, ocorreram enxurradas e fluxos de detritos. Segundo a agência SENAPRED, milhares de pessoas foram afetadas e centenas de casas sofreram danos graves.

O cenário foi intensificado pelo fenômeno El Niño. O climatólogo Maksim Orlov indica que essa alteração na circulação atmosférica global enfraquece o anticiclone subtropical do Pacífico, que normalmente atua como uma barreira contra tempestades no Atacama. Paralelamente, a formação de um anticiclone de bloqueio no sul da América do Sul desloca a rota dos ciclones do Hemisfério Sul para mais perto do equador, abrindo caminho para sistemas que, em condições normais, não alcançariam o norte do Chile.