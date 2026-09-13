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Pesquisadores de Vladivostok identificam molécula que inibe inflamação cerebral

Ciência

A diferença entre mascar um sintoma e interromper a degradação celular reside em um detalhe molecular. Pesquisadores de Vladivostok identificaram na uva da variedade "Alpha" o trans-vitizina B, um composto que não apenas protege os neurônios da morte, mas atua na raiz do processo de destruição celular, permitindo a recuperação de funções cognitivas.

Мозг
Photo: Веб-страница проекта «Будущий врач» на сайте Министерства здравоохранения РФ
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Na doença de Parkinson, o problema central é a perda massiva de neurônios dopaminérgicos. Sem dopamina, o paciente perde o controle motor e desenvolve quadros de demência e depressão. As terapias convencionais focam em compensar a falta do neurotransmissor, mas não impedem a progressão da doença e, frequentemente, geram efeitos colaterais que prejudicam a mobilidade.

O trans-vitizina B opera por um caminho distinto: ele inibe a produção de duas proteínas inflamatórias responsáveis por lesionar o cérebro. Em testes com camundongos, os resultados mostraram que a substância altera a trajetória da degeneração:

  • houve a recuperação de 22% dos neurônios dopaminérgicos;
  • os animais passaram a se levantar nas patas traseiras três vezes mais frequentemente;
  • a lentidão patológica observada em campo aberto desapareceu;
  • a memória espacial foi restaurada, conforme verificado em labirintos em forma de Y.

O ponto crítico da descoberta é a preservação do tônus muscular. Enquanto a terapia padrão reduziu a força de preensão dos animais em 14%, o composto extraído da uva não causou essa queda, mantendo a integridade física dos sujeitos.

Contudo, há uma distinção rigorosa entre um resultado laboratorial e um fármaco disponível. O especialista em organização e saúde pública Pavel Ershov observa que o sucesso em modelos animais não se traduz em acesso imediato às farmácias. A transição para ensaios clínicos em humanos exige a validação de dosagens precisas e a confirmação da segurança biológica no organismo humano.

O estudo foi realizado por pesquisadores do Instituto de Bioquímica Orgânica (TIBOCH) e do Centro Nacional de Biologia Marinha, ambos vinculados à Sucursal do Extremo Oriente da Academia de Ciências da Rússia (DV RAN).

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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