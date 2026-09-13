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Um erro fatal do sistema imunitário: a súbita semelhança entre o sangue e a carne levou a consequências perigosas.

Ciência

Uma análise dos dados de transfusão revelou uma ligação entre a distribuição geográfica da síndrome alfa-gal e o risco de reações alérgicas a transfusões de componentes sanguíneos com o antigénio B. Os doentes com sangue do tipo O (O) que vivem em determinadas regiões dos Estados Unidos têm maior probabilidade de reagir às plaquetas e ao plasma dos dadores dos tipos B e AB. Os investigadores atribuem isto à alergia cruzada, mas o estudo é de natureza epidemiológica e não descreve os mecanismos individuais de cada reação.

Sangue num vaso sanguíneo
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Sangue num vaso sanguíneo

Mecanismo da alergia cruzada

A síndrome alfa-gal é uma hipersensibilidade ao dissacarídeo galactose-alfa-1,3-galactose (alfa-gal). Este hidrato de carbono está envolvido no metabolismo de quase todos os mamíferos, mas está ausente nos humanos. A síndrome desenvolve-se geralmente após picadas de carraças (na América do Norte, principalmente Amblyomma americanum). Quando o alfa-gal entra no organismo, desencadeia a produção de anticorpos, provocando reações à carne vermelha, que vão desde a urticária ao choque anafilático.

A relação com as transfusões é explicada pela semelhança estrutural entre a alfa-gal e o antigénio B do grupo sanguíneo humano (característico dos grupos sanguíneos ABO e B). O sistema imunitário de uma pessoa com síndrome da alfa-gal pode identificar erradamente componentes do sangue do dador que contêm o antigénio B como alergénio da carne de mamíferos, desencadeando uma resposta protetora.

Desenho do Estudo

Richard Kaufman e os seus colegas realizaram uma análise retrospectiva de coorte de registos médicos de 2020 a 2024. Os dados foram recolhidos em 40 centros médicos académicos de cinco países.

A análise envolveu doentes com tipo sanguíneo O (O) que receberam plaquetas ou plasma de diferentes grupos sanguíneos. A amostra incluiu mais de 558.800 transfusões. Para identificar padrões, os investigadores dividiram os centros médicos em grupos com base na frequência da síndrome da alfa-gal nas respetivas regiões.

Resultados e Estatísticas

A incidência global de reações alérgicas foi baixa — 0,3% (1.744 casos). No entanto, a análise revelou diferenças regionais significativas.

Características do Risco de Reacção em Grupo Regional (Grupo 0 → Grupo B/AB)
Alta prevalência de alfa-gal (EUA): aumento de 3,93 vezes. Risco de alergia moderada e grave: 9,14 vezes superior.
Baixa prevalência de alfa-gal: sem diferenças significativas. Risco de alergia moderada/grave: 2,15 vezes superior (valor inicial).
Fora dos EUA (Alemanha, Japão, Austrália): não detetado. Associação com síndrome alfa-gal: sem associação.

Em nove regiões dos EUA com elevada atividade do ácaro Amblyomma americanum, o risco de alergia aos tipos sanguíneos B e AB em doentes com tipo sanguíneo O aumenta significativamente. Isto indica a influência dos fatores ambientais regionais na segurança transfusional.

Conclusões e Limitações

O estudo documenta uma associação estatística, mas não fornece evidência clínica direta para cada caso individual. Não é claro, a partir dos dados, se todos os 1.744 doentes com alergias foram testados para anticorpos alfa-gal — a conclusão baseia-se provavelmente em estatísticas regionais.

A ausência de reações no Japão, Alemanha e Austrália pode ser atribuída não só à ausência da síndrome, mas também ao facto de as espécies locais de carraças segregarem secreções diferentes. Portanto, o estudo não comprova que todas as alergias ao tipo sanguíneo B são causadas pela alfa-gal, mas destaca um novo fator de risco para os residentes de determinadas zonas dos Estados Unidos.

Os resultados, publicados no JAMA Internal Medicine, indicam que o risco de alergia durante as transfusões de sangue pode depender da geografia e da exposição a espécies específicas de carraças. Em áreas endémicas, isto pode exigir uma revisão dos protocolos de seleção de componentes sanguíneos.

Revisão especializada: biofísico Alexey Kornilov

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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