Experimento inédito da JAXA mede distância de alvo em alta velocidade

Tentar atingir um objeto minúsculo no vazio do espaço, movendo-se a 19 mil km/h, é como tentar acertar uma moeda com um laser enquanto se viaja em um trem em alta velocidade. Foi exatamente esse o desafio superado pela sonda Hayabusa2 da JAXA durante sua passagem pelo asteroide Torifune.
No dia 5 de julho, a missão realizou algo inédito: um experimento de medição de distância a laser durante a aproximação de um alvo. O dispositivo utilizado, o LIDAR (LALT), já havia sido fundamental para mapear a superfície do asteroide Ryugu anteriormente. Desta vez, o laser disparou duas vezes — a primeira a 20 km de distância e a segunda a 15 km — apenas alguns segundos antes de a sonda ultrapassar o objeto.
O maior obstáculo técnico foi a precisão do feixe. Por ser extremamente estreito, o laser iluminou apenas fragmentos ínfimos da superfície de Torifune, áreas com diâmetros de 30 e 23 metros. Para evitar o erro, a equipe precisou ajustar a trajetória e a orientação da sonda com rigor matemático, filtrando simultaneamente qualquer interferência do ruído cósmico.
No espaço profundo, a falta de referências visuais torna impossível determinar o tamanho real de um corpo celeste apenas por fotografias. O LIDAR resolve esse impasse ao introduzir uma escala de distância exata. Quando esses dados são cruzados com o rastreamento da própria sonda, é possível calcular a posição e a trajetória do asteroide com precisão absoluta.
Essa capacidade vai além da exploração científica; ela é a base da defesa planetária. A precisão no cálculo da órbita de asteroides é a única forma de prever se um corpo celeste representa um risco real de colisão com a Terra no futuro.
O experimento provou que a coleta de dados críticos é viável mesmo em velocidades extremas. Agora, os especialistas da agência espacial japonesa analisam os sinais recebidos para mapear as coordenadas exatas dos pontos tocados pelo laser na superfície de Torifune.
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