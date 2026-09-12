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Urso pardo precisa ganhar centenas de quilos para sobreviver ao inverno

Ciência

Um urso pardo adulto pode ganhar centenas de quilos entre o verão e o outono. No Parque Nacional de Katmai, no Alasca, essa transformação biológica é tão drástica que se tornou a base de um torneio anual chamado Fat Bear Week (Semana do Urso Gordo), onde o público vota no animal que mais engordou.

Бурый медведь в берлоге зимой
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бурый медведь в берлоге зимой

O ganho de peso não é uma questão de aparência, mas a única garantia de sobrevivência. O ciclo começa em junho, quando os ursos chegam às cataratas de Brooks Falls para caçar o salmão-rosado em migração. Até setembro, quando a população de peixes começa a declinar após a desova, os animais descem o rio em direção à foz, tentando extrair cada caloria disponível antes do inverno.

A estratégia de alimentação serve para alimentar um estado fisiológico chamado torpor. Diferente da hibernação profunda de morcegos ou marmotas, o torpor é uma redução involuntária do metabolismo provocada pela escassez de comida. Nesse estado, as funções digestivas e excretoras cessam, e o organismo passa a queimar lentamente a gordura acumulada. Quanto maior a reserva inicial, maior a probabilidade de o urso despertar na primavera.

Para medir a eficiência dessa preparação, o concurso utiliza fotos comparativas de "antes e depois". Um exemplo é o urso Chunk (Urso #32), campeão do ano passado, que conseguiu vencer a competição mesmo após sofrer uma grave lesão na mandíbula durante uma briga por fêmeas.

No entanto, a abundância de recursos em Brooks River não elimina a violência. Nesta temporada, câmeras registraram casos de infanticídio, incluindo uma fêmea que matou e comeu o filhote de outro urso. Embora incomum na região, esse comportamento costuma estar ligado a disputas de dominância ou pressão por recursos.

A urgência em estocar gordura é um mecanismo adaptativo crítico para grandes mamíferos em climas rigorosos, já que o acesso a alimentos hipercalóricos acontece em uma janela de tempo extremamente curta, conforme explica o biólogo ecologista Arkadiy Kuznetsov.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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