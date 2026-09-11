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Personalidade humana não é definida por genes específicos, revela estudo

Ciência

A busca por um "gene do temperamento" bateu em um muro. Um meta-análise publicado na Nature, o maior da história nessa área, confirmou que a personalidade humana não é ditada por segmentos específicos do DNA.

Ген, модель
Photo: Веб-сайт НАСА
Ген, модель

O estudo processou dados de 1,1 milhão de pessoas. Os pesquisadores identificaram mais de 1.200 genes vinculados aos cinco traços fundamentais da personalidade: extroversão, amabilidade, conscienciosidade, abertura a novas experiências e neuroticismo. No entanto, o impacto individual de cada um desses genes é irrelevante.

A questão central não é a falta de dados, mas a contradição entre métodos de análise. Durante décadas, estudos com gêmeos univitelinos sugeriram que a hereditariedade define a personalidade em cerca de 50%. Já os Estudos de Associação Genômica Ampla (GWAS), que analisam variantes genéticas em amostras massivas, apontam um número muito menor: entre 5% e 15%.

Essa discrepância revela a limitação das ferramentas. Gêmeos podem apresentar semelhanças devido ao contexto social compartilhado, o que infla a percepção da genética. Por outro lado, o GWAS pode ignorar mutações familiares raras, subestimando a herança biológica.

Um ponto crucial do estudo é a ausência de influência social direta dos pais na formação da personalidade via mecanismos simples. A análise mostrou que os efeitos genéticos são idênticos tanto dentro de famílias quanto entre pessoas sem parentesco. Isso indica que a personalidade não é herdada como um pacote de traços prontos, mas emerge de uma interação complexa.

O problema reside no fato de que o código estático do DNA não reflete a dinâmica da sua operação. Os genes não funcionam como interruptores de "ligado" ou "desligado"; eles reagem ao ambiente, alterando a expressão gênica. Tentar prever a personalidade apenas pela sequência de nucleotídeos é como tentar prever todos os passos de uma dança observando apenas como os parceiros se seguram antes de a música começar.

O professor de ciências naturais Kirill Afonin observa que esses resultados expõem os limites do reducionismo na biologia. Ao tentar reduzir o comportamento complexo à soma de genes isolados, percebe-se que o fenótipo final é o resultado de uma interação sistêmica entre organismo e meio, impossível de ser decomposta em partes simples.

Atualmente, a ciência lida com "incógnitas desconhecidas". Mesmo o mapeamento completo de todas as variantes genéticas raras não traria a resposta definitiva. O enigma permanece no mecanismo exato de como o ambiente modula a expressão dos genes, processo que ainda foge à capacidade de medição dos dados disponíveis.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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