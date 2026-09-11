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Robô Hector revela como o cérebro bloqueia o reflexo das cócegas

Ciência

O riso provocado por cócegas é um dos reflexos mais curiosos do corpo humano, especialmente porque é impossível replicá-lo sozinho. A ciência divide essa sensação em duas categorias: o knismesis, aquele formigamento leve que também sentem diversos animais, e o gargalesis, a reação intensa que gera gargalhadas e ocorre quase exclusivamente em primatas e, possivelmente, em ratos.

Трое мальчиков отдыхают на спортзале: смеющийся и задумчивые
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A grande questão é por que o cérebro bloqueia o efeito quando somos nós mesmos a origem do toque. Para decifrar esse mecanismo, pesquisadores desenvolveram o Hector, um robô projetado especificamente para aplicar estímulos precisos e calibrados na planta dos pés. O uso de uma máquina elimina a variável humana, permitindo registrar as alterações fisiológicas do organismo em tempo real e entender como essa trava cerebral atua como um sistema de defesa contra estímulos externos.

Curiosamente, a biologia das cócegas parece ignorar fronteiras culturais. Testes realizados com pessoas da China, Grécia e Países Baixos revelaram que os pontos de maior sensibilidade e a reação ao processo são praticamente idênticos, sugerindo que o reflexo está profundamente enraizado na nossa evolução.

Enquanto as cócegas lidam com o tato, a química do sabor pode criar ilusões semelhantes. O pimentão de Sichuan, por exemplo, não causa a ardência típica da capsicina (que engana os receptores de temperatura para simular calor), mas produz uma sensação de formigamento ou vibração na língua. O responsável é o sanshool.

O sanshool atua bloqueando a saída de íons de potássio das células nervosas. Com isso, o neurônio entra em um estado de hiperexcitação e envia sinais caóticos ao cérebro. O órgão processa esse "ruído digital" como se a língua estivesse vibrando mecanicamente. Quando esse ingrediente é combinado com pimentas comuns, surge a sensação conhecida como "abelha de fogo" na boca.

Na natureza, a proteção sensorial assume formas ainda mais estranhas. O tubarão-baleia, o maior peixe do mundo, possui "dentes" nos próprios olhos. Na verdade, tratam-se de dentículos dérmicos — estruturas ósseas em forma de V que normalmente cobrem o corpo do animal para reduzir a turbulência da água durante o nado.

Ao redor da íris do tubarão-baleia podem existir mais de 3.000 dessas estruturas, criando uma armadura ocular. Como muitas espécies de tubarões têm a visão limitada, esse investimento biológico massivo indica que, para o tubarão-baleia, a visão é um canal de informação crítico que exige proteção máxima contra danos físicos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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