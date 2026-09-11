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Análise de DNA reconstrói aparência e fisiologia de Gregor Mendel

Ciência

Gregor Mendel deixou para a posteridade as leis da hereditariedade, mas sua própria biologia permaneceu um mistério até agora. O sequenciamento do genoma do "pai da genética" transformou o símbolo histórico em um objeto biológico concreto, permitindo reconstruir a aparência e a fisiologia do cientista 140 anos após sua morte.

Геном
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O ponto crítico do trabalho, apresentado por Eva Drozdova, da Universidade Masaryk, no congresso da Associação Europeia de Antropólogos, foi a verificação da identidade. Para confirmar que os restos mortais encontrados em uma sepultura comum em Brno pertenciam de fato a Mendel, a equipe precisou de um padrão de comparação: o rastro genético deixado por ele em um livro de astronomia.

A comparação entre o DNA de um fio de cabelo encontrado na obra e o material ósseo permitiu a identificação precisa do esqueleto. O homem media cerca de 168 centímetros e calçava 41.

O perfil genético de Mendel foi montado a partir de três eixos distintos:

  • Rastro populacional: a haplogrupo do cromossomo Y (R1a) indica vínculos com populações da Europa Oriental, enquanto o haplogrupo mitocondrial H1c1 complementa a origem ancestral.
  • Marcadores fisiológicos: o sangue tipo O com fator Rh positivo e a capacidade de digerir lactose definem a base metabólica do organismo.
  • Previsão fenotípica: a análise genômica indica que Mendel possuía pele clara, cabelos castanhos e olhos azuis.

A presença de fragmentos mumificados, incluindo partes do cérebro, abre caminho para análises mais profundas. Contudo, esses dados ainda são preliminares; os resultados completos do estudo não passaram por revisão por pares nem foram publicados em periódicos científicos.

O biólogo Andrey Voroshylov pontua que esse tipo de investigação desloca as suposições sobre figuras históricas para o campo dos dados genéticos concretos, o que frequentemente corrige ou refina hipóteses historiográficas.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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