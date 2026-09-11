Chapéu de ouro da Idade do Bronze funcionava como computador astronômico

Um chapéu cônico de ouro puro, datado entre 1000 e 800 a.C., guardado no Museu de Pré-história e História Antiga de Berlim, sugere que a astronomia da Idade do Bronze europeia era mais complexa do que a ausência de registros escritos permite supor. O objeto, um dos quatro exemplares semelhantes encontrados na Europa Central e Ocidental, não funcionava apenas como insígnia de status, mas como um dispositivo de cálculo astronômico.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Золотой колокол с узором

A peça possui 74 centímetros de altura e pesa 480 gramas, sendo forjada a partir de uma única folha de ouro. A base é reforçada com fios e fitas de bronze. Embora a forração original de lã ou feltro — necessária para sustentar o peso do metal na cabeça — tenha desaparecido, a estrutura externa preserva a lógica do objeto: faixas decorativas compostas por círculos concêntricos, discos e ovais.

A tese central, fundamentada nas pesquisas do arqueólogo Wilfried Mengin, é que esses ornamentos constituem um código numérico. A interação entre as diferentes faixas permitia ao usuário calcular meses lunares e anos solares, converter datas entre sistemas e prever eclipses lunares. Nesse cenário, o padrão visual do chapéu atua como a materialização de fórmulas matemáticas.

De acordo com o arqueólogo Pavel Sinitsyn, artefatos desse tipo servem para reconstruir o conhecimento de sociedades antigas sobre o movimento dos astros quando não há textos disponíveis. O objeto torna-se, portanto, o único registro físico de uma ciência perdida.

A função do dispositivo parece ter sido híbrida: técnica e ritual. O diretor do museu, Matthias Wemhoff, indica que a peça provavelmente pertencia a um sacerdote. O uso do ouro teria um propósito cenográfico: ao amanhecer, no topo de uma montanha, a reflexão da luz solar no cone criaria um efeito visual deslumbrante para quem observasse de baixo.

Essa hipótese de um culto solar encontra eco em outros achados da mesma época, como o Disco de Nebra e a Carruagem Solar de Trundholm, que reforçam a centralidade da observação cósmica naquelas comunidades. No entanto, a análise do chapéu de Berlim enfrenta um limite factual: como a peça foi adquirida no mercado de antiguidades em 1996, a falta de contexto arqueológico (estrato de escavação e local exato) impede a precisão sobre a origem geográfica e o status social exato de seu dono.