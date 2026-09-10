Cientistas propõem usar a Terra como detector gigante de matéria escura

Caçar matéria escura costuma ser como tentar prender um fantasma em uma sala pequena: os detectores de laboratório têm volume limitado, enquanto as partículas procuradas — axions e fótons escuros — possuem massa entre 19 e 21 ordens de magnitude menor que a de um elétron. Para romper esse limite, físicos das universidades de Kyoto, Hiroshima e Nihon propuseram mudar a escala e transformar o próprio planeta em um detector.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ослабление магнитного поля Земли

A lógica reside no espaço entre a superfície da Terra e a ionosfera. Esse volume funciona como um ressonador gigante, capaz de amplificar oscilações eletromagnéticas geradas pelo decaimento de partículas superleves. O ponto central aqui não é apenas a detecção, mas a diferenciação do sinal.

O modelo teórico desenvolvido pelo grupo de Atsushi Tarui, que considera a condutividade elétrica da atmosfera, separa as partículas hipotéticas por sua "assinatura". Se os axions interagem com campos magnéticos, a intensidade do sinal variaria geograficamente, com um pico evidente no Sudeste Asiático. Já os fótons escuros produziriam uma resposta global uniforme. Essa distinção é a chave para identificar qual partícula está gerando o sinal, em vez de registrar apenas um ruído genérico.

Para testar a hipótese, a equipe analisou dados geomagnéticos do observatório de Eskdalemuir, na Escócia, abrangendo o período de 2012 a 2022. O modelo indicou que o ressonador planetário opera com maior eficiência em frequências de até 30 Hz. Após filtrar interferências artificiais, os físicos encontraram picos de banda estreita — sinais em frequências específicas que divergem do fundo aleatório. Alguns desses candidatos foram associados a potenciais fótons escuros.

Contudo, há uma linha clara entre detectar um sinal e provar a existência da matéria escura. Os pesquisadores não anunciam uma descoberta, mas a identificação de anomalias de origem desconhecida. Para que a interpretação se torne um fato, é preciso descartar a possibilidade de que esses picos sejam artefatos técnicos ou fenômenos naturais raros.

O mecanismo que converte uma partícula em onda eletromagnética sob os campos naturais da Terra exige precisão absoluta na modelagem da interação matéria-espaço. Segundo o físico Dmitry Lapshin, usar o planeta como ressonador elimina as travas de volume das instalações terrestres, mas torna o resultado totalmente dependente da pureza dos dados primários e da exatidão com que a ionosfera é simulada.