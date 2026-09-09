Noite de 9 para 10 de setembro terá condições ideais para ver meteoros

Na noite entre 9 e 10 de setembro, o céu será palco de um dos fluxos de meteoros mais velozes: as Épsilon-Perseidas. A janela de observação coincide com a fase de baixa luminosidade da Lua, fator que reduz a interferência luminosa e facilita a visualização dos rastros incandescentes mesmo para quem não dispõe de equipamentos profissionais.

Photo: commons.wikimedia.org by ESO/Y. Beletsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Телескоп

O ponto central deste evento é a dinâmica de alta energia. As partículas do fluxo atingem a atmosfera terrestre a 64 km/s, uma velocidade que altera a percepção visual do fenômeno. Diferente de chuvas de meteoros mais lentas, as Épsilon-Perseidas produzem flashes quase instantâneos, exigindo maior atenção do observador.

Embora o nome remeta à estrela Épsilon na constelação de Perseu, dados astrométricos atuais mostram que o radiante — o ponto de origem aparente dos meteoros — situa-se próximo à estrela Algol (Beta Persei). Essa precisão na localização do radiante é fundamental para quem busca mapear a trajetória dos detritos espaciais.

A observação não requer telescópios ou binóculos; pelo contrário, a ótica de aproximação limita o campo de visão, dificultando a captura de rastros que cruzam grandes extensões do céu. O método mais eficiente consiste em buscar locais com baixa poluição luminosa, preferencialmente nas horas que antecedem o amanhecer.

Para localizar o ponto de origem, deve-se olhar para o setor nordeste do céu, buscando a constelação de Perseu, que se assemelha a um "V" invertido. A estrela Mirfak serve como referência principal, com Algol posicionada ligeiramente acima e à direita.

Do ponto de vista da astrofísica, esses eventos funcionam como registros fósseis do sistema solar. O rastro de poeira e fragmentos deixados por cometas ou asteroides permite analisar a composição da matéria interestelar e a evolução de corpos celestes ao longo de milhões de anos.

Característica Parâmetro Velocidade do fluxo 64 km/s Pico de atividade 9 a 10 de setembro Intensidade Até 8 flashes por hora Radiante Próximo a Beta Persei (Algol)

A janela de atividade total estende-se de 5 a 21 de setembro, mas a combinação entre a posição da Terra em sua órbita e a escuridão lunar torna a noite de 9 para 10 o momento de maior visibilidade. Por serem partículas minúsculas de poeira, os meteoros incineram-se completamente nas camadas superiores da atmosfera, sem risco de impacto na superfície.

A análise desses fluxos, conforme aponta o astrofísico Aleksey Rudnev, oferece a oportunidade de ler as marcas deixadas por objetos cometários no espaço.