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Ciência

Em 3 de setembro de 1967, às 4h50 da manhã, cerca de dois milhões de motoristas na Suécia realizaram uma manobra simultânea: mudaram a faixa de rolagem da esquerda para a direita. O evento, batizado de Dagen H (Dia H), não foi apenas um exercício de logística, mas uma tentativa de resolver um paradoxo técnico que custava centenas de vidas anualmente.

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Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O ponto central do problema era a dissonância entre a infraestrutura e o maquinário. Desde 1734, a Suécia adotava a mão esquerda. Contudo, a frota de veículos era majoritariamente composta por carros com volante à esquerda, importados de países vizinhos que já rodavam na direita. Essa configuração criava pontos cegos críticos e limitava a visibilidade em ultrapassagens, resultando em um volume elevado de colisões frontais.

A transição, porém, não foi aceita de imediato. Em um referendo de 1955, 83% da população rejeitou a mudança, motivada pelo medo do caos viário e pelos custos da implementação. O impasse só foi resolvido em 1963, quando o Parlamento impôs a decisão.

Do ponto de vista comportamental, a mudança de um hábito automatizado gera um estado de alta tensão cognitiva. O zoólogo Dmitriy Melnikov observa que a ruptura de padrões cotidianos, como a condução de um veículo, eleva o risco de erro humano, especialmente sob pressão.

Para mitigar esse risco, o governo sueco implementou uma estratégia de dessensibilização e educação: manuais em nove idiomas, músicas temáticas e até quadrinhos do Pato Donald para ensinar as crianças a olhar para a esquerda antes de atravessar a rua. A execução técnica foi rigorosa: no sábado anterior, o trânsito foi totalmente interrompido para a troca de sinalizações. No domingo, às 4h50, os motoristas deveriam parar, mudar de lado, aguardar dez minutos e retomar a marcha em velocidade reduzida.

O resultado imediato surpreendeu: o número de acidentes nos primeiros dias foi menor que a média habitual. Esse fenômeno ocorreu porque a consciência do perigo forçou os condutores a um estado de atenção máxima, compensando a desorientação com a cautela.

A análise de longo prazo, conduzida pelo professor de economia Felix Rözell, revela a dimensão do custo da inércia. Segundo a pesquisa, se a transição tivesse ocorrido mais cedo, entre 1953 e 1966, mais de 4.000 mortes poderiam ter sido evitadas. A redução da mortalidade absoluta — de 1.313 mortos em 1965 para 1.077 em 1967 — confirma que a sincronia entre a posição do volante e a mão da estrada era o fator determinante para a segurança.

Contudo, a experiência sueca também demonstra os limites da engenharia social diante da psicologia humana. Após a fase inicial de adaptação, a mortalidade voltou a subir. O motivo não foi a falha no sistema, mas a aclimatação dos motoristas: ao sentirem a estrada mais segura, a percepção de risco diminuiu, levando ao aumento da velocidade e a condutas mais imprudentes.

O Dagen H provou que a alteração técnica da malha viária resolve a incompatibilidade estrutural, mas não elimina a tendência humana ao risco conforme a familiaridade com o novo sistema aumenta.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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