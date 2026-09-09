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Anomalia térmica nos trópicos causou aumento inesperado de gelo na Antártida

Ciência

Leste da Antártida registrou um aumento inesperado de 695 bilhões de toneladas de gelo, um dado que contrasta com a tendência de perda de massa no restante do continente. O fenômeno não foi provocado por um resfriamento regional, mas por uma anomalia térmica nos trópicos, a milhares de quilômetros do Polo Sul.

Исследователи в Антарктиде
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Исследователи в Антарктиде

O processo funcionou como um sistema de transporte de umidade em larga escala. O aquecimento das águas no "pool quente" entre os oceanos Pacífico e Índico disparou as ondas de Rossby — oscilações atmosféricas de longo comprimento que alteraram a circulação do ar. Essa mudança criou uma configuração estável: uma zona de baixa pressão ao sul da Austrália e uma de alta pressão na costa da Antártida Oriental.

Essa estrutura permitiu a formação de "rios atmosféricos", fluxos densos e estreitos de vapor de água que migraram das latitudes temperadas do Oceano Índico diretamente para o continente gelado. Ao resfriarem sobre a terra, esses fluxos resultaram em nevascas extremas nas regiões da Terra de Wilkes e Terra da Rainha Maud, onde a neve acumulada foi compactada em novas camadas de gelo.

Um ponto crucial é a origem do impulso: o aquecimento global contribuiu com apenas 9% para esse ganho. O motor principal foram os processos oceânicos tropicais, que tendem a se repetir a cada dez anos, estabelecendo uma conexão temporária entre o equador e o polo.

Contudo, esse incremento não reverte a crise sistêmica dos glaciares. O salto é pontual e ocorre enquanto a Antártida perde, em média, 140,5 bilhões de toneladas de gelo por ano nos últimos 20 anos. A situação é mais grave na Antártida Ocidental, onde o derretimento ocorre na base das geleiras devido ao contato com correntes oceânicas quentes.

Conforme explica o climatologista Maksim Orlov, esses eventos evidenciam a complexidade das conexões climáticas. Um excesso local de precipitação pode ser provocado por um deslocamento térmico em outra região, mas isso não anula a tendência geral de degradação do manto de gelo sob a influência das mudanças globais.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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