Anomalia térmica nos trópicos causou aumento inesperado de gelo na Antártida

Leste da Antártida registrou um aumento inesperado de 695 bilhões de toneladas de gelo, um dado que contrasta com a tendência de perda de massa no restante do continente. O fenômeno não foi provocado por um resfriamento regional, mas por uma anomalia térmica nos trópicos, a milhares de quilômetros do Polo Sul.

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Исследователи в Антарктиде

O processo funcionou como um sistema de transporte de umidade em larga escala. O aquecimento das águas no "pool quente" entre os oceanos Pacífico e Índico disparou as ondas de Rossby — oscilações atmosféricas de longo comprimento que alteraram a circulação do ar. Essa mudança criou uma configuração estável: uma zona de baixa pressão ao sul da Austrália e uma de alta pressão na costa da Antártida Oriental.

Essa estrutura permitiu a formação de "rios atmosféricos", fluxos densos e estreitos de vapor de água que migraram das latitudes temperadas do Oceano Índico diretamente para o continente gelado. Ao resfriarem sobre a terra, esses fluxos resultaram em nevascas extremas nas regiões da Terra de Wilkes e Terra da Rainha Maud, onde a neve acumulada foi compactada em novas camadas de gelo.

Um ponto crucial é a origem do impulso: o aquecimento global contribuiu com apenas 9% para esse ganho. O motor principal foram os processos oceânicos tropicais, que tendem a se repetir a cada dez anos, estabelecendo uma conexão temporária entre o equador e o polo.

Contudo, esse incremento não reverte a crise sistêmica dos glaciares. O salto é pontual e ocorre enquanto a Antártida perde, em média, 140,5 bilhões de toneladas de gelo por ano nos últimos 20 anos. A situação é mais grave na Antártida Ocidental, onde o derretimento ocorre na base das geleiras devido ao contato com correntes oceânicas quentes.

Conforme explica o climatologista Maksim Orlov, esses eventos evidenciam a complexidade das conexões climáticas. Um excesso local de precipitação pode ser provocado por um deslocamento térmico em outra região, mas isso não anula a tendência geral de degradação do manto de gelo sob a influência das mudanças globais.