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Pesquisa conjunta Rússia-China monitora a realidade do gelo no extremo norte

Ciência

Satélites conseguem fotografar a Antártida e o Ártico com precisão, mas não conseguem "tocar" o gelo. Para entender a real densidade e a velocidade do degelo, pesquisadores da Rússia e da China embarcaram no navio Xuelong-2. O objetivo é confrontar a visão do espaço com a realidade do terreno, coletando dados que sensores remotos simplesmente não conseguem captar.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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O problema central do monitoramento orbital é que uma imagem nítida não garante a precisão sobre a espessura da camada de gelo. Fatores como nebulosidade, neblina e a forma como a luz reflete na superfície branca podem enganar os sensores. A solução é a medição manual: a equipe registra a concentração, o tipo e o tamanho dos campos de gelo, além de medir a camada de neve diretamente na superfície. Esses dados servem como um gabarito real para calibrar e corrigir os algoritmos dos satélites.

Além da física do gelo, a expedição transformou a rota do navio em um corte transversal do ecossistema ártico. Os cientistas monitoram a atmosfera em tempo real e rastreiam o deslocamento de grandes mamíferos marinhos durante o verão, integrando a análise climática com a biológica.

Essas informações têm aplicação direta na engenharia naval. Saber a estrutura exata e a resistência do gelo em diferentes pontos do Ártico permite que estaleiros definam a "classe de gelo" dos navios — a especificação técnica do casco necessária para romper a camada congelada sem danos — e reduz os riscos de navegação em latitudes extremas.

De acordo com o biólogo Andrey Voroshilov, registrar a presença de animais marinhos simultaneamente às medições físicas permite conectar as mudanças na cobertura de gelo com as alterações nas rotas de migração e no comportamento de espécies que dependem do gelo para sobreviver.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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