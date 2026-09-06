Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Perfuração no Lago Vostok levanta debate sobre contaminação de ecossistema antigo

Ciência

A natureza de um ecossistema muda drasticamente quando ele é cortado do resto do mundo. O que para um turista é apenas a falta de estradas, para a biologia e a geologia representa a criação de laboratórios naturais onde a evolução segue rotas divergentes e a química da água assume comportamentos extremos.

Человек среди льдов
Photo: Мария Круглова is licensed under public domain
Человек среди льдов

O isolamento pode ser provocado por barreiras físicas, como calotas de gelo ou desmoronamentos montanhosos, resultando em cenários que variam de ambientes estéreis a habitats com toxicidade elevada.

Lago Tipo de Isolamento Fator Distintivo Efeito Observado
Vostok (Antártida) Gelo (4.000m) Ausência de luz por 25 milhões de anos DNA único de bactérias e fungos
Pingualuk (Canadá) Cratera meteorítica Água quase destilada (sem afluentes) Sobrevivência exclusiva do salvelinho-ártico
Medusas (Palau) Elevação do nível do mar Ausência de predadores oceânicos Atrofia das células urticantes (quase não queimam)
Sarez (Tadjiquistão) Represa natural (Terremoto) Maior barragem natural do mundo (567m) Risco de megatsunami para 5 milhões de pessoas
Untersee (Antártida) Cápsula química pH 10,4 e oxigênio em 150% Presença de tardígrados e colmeias microbianas

Adaptação por atrofia e sobrevivência química

O Lago das Medusas, em Palau, exemplifica como a segurança biológica altera a fisiologia. Isoladas há 12 mil anos, as medusas douradas e lunares perderam a necessidade de defesa agressiva; seus ferrões tornaram-se quase imperceptíveis aos humanos. O comportamento também mudou: elas migram seguindo o sol para evitar as sombras das árvores, onde anêmonas marinhas aguardam.

No extremo oposto está o Lago Untersee, na Antártida Oriental. Com uma alcalinidade comparável a produtos de limpeza doméstica (pH 10,4), o local funciona como uma cápsula do tempo. No fundo, prosperam tardígrados e rotíferos, além de tapetes microbianos que remetem aos estromatólitos, as formas de vida mais antigas da Terra.

A viabilidade da vida nesses pontos depende de dois mecanismos: a adaptação rápida à química agressiva ou a capacidade de entrar em anabiose profunda por milhões de anos. Segundo o biólogo Andrey Voroshilov, esses locais permitem observar como a vida se desenvolveria na ausência de pressões externas e concorrência habituais.

A fragilidade do equilíbrio

O isolamento, embora preserve espécies, torna os sistemas extremamente vulneráveis a interferências externas. No Lago Vostok, a perfuração russa de 3.760 metros em 2012 gerou debates internacionais, pois o uso de querosene e anticongelantes para estabilizar o poço poderia contaminar um ecossistema intocado por 25 milhões de anos.

Em casos como o Lago Sarez, o isolamento não é um refúgio, mas um gatilho para desastres. A estabilidade da represa natural criada em 1911 é precária; um novo desmoronamento de encostas poderia gerar um fluxo de água e lama capaz de atravessar fronteiras em cinco países da Ásia Central.

Esses dados demonstram que a conclusão sobre a vida em isolamento não é única: enquanto em Palau a ausência de predadores simplifica o organismo, na Antártida a pressão extrema e a química hostil forçam a biologia a extremos de resistência ou dormência.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Combinação de jeans e botas recebe atualizações de design para 2026
Mulher
Combinação de jeans e botas recebe atualizações de design para 2026
Do armário para a janela: como reaproveitar lençóis em cortinas
Casa, Reforma e Imóveis
Do armário para a janela: como reaproveitar lençóis em cortinas
Mais populares
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90

A estética capilar para os próximos anos propõe a transição de padrões rígidos para a valorização de texturas vivas e do charme individual dos fios.

Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
Cuidados capilares: a importância de focar o shampoo no couro cabeludo
Cuidados capilares: a importância de focar o shampoo no couro cabeludo
Tendências de design de unhas para o outono de 2026 priorizam formato amendoado
Pedicure japonesa e Bare French: alternativas para quem evita esmaltes intensos
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Do armário para a janela: como reaproveitar lençóis em cortinas
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Não jogue fora as sobras de piso laminado: veja o que fazer
Não jogue fora as sobras de piso laminado: veja o que fazer
últimos materiais
Perfuração no Lago Vostok levanta debate sobre contaminação de ecossistema antigo
Projeto de casa em Nova Jersey prioriza ergonomia para família numerosa
A ilusão da mente solitária: por que órgãos internos definem sua identidade biológica
Mistério evolutivo no Texas: descoberta mudou completamente a percepção sobre a origem dos insetos
Células de terceiros no corpo: o fenômeno do microquimerismo
Lulas ao molho de nata: técnica de preparo rápido para garantir textura perfeita
Saia-short drapeada: a opção para ajustar a silhueta em diferentes biotipos
Especialistas alertam sobre mitos de adubação caseira em orquídeas
Queijo caseiro sem maturação: descubra o método para criar uma textura cremosa em poucos minutos
Bernese Mountain Dog: o que considerar antes de ter um
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.