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A ilusão da mente solitária: por que órgãos internos definem sua identidade biológica

Ciência

A neurociência tradicional costuma tratar a consciência como um produto exclusivo da atividade cerebral. No entanto, pesquisadores da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara propõem que a experiência subjetiva não nasce apenas no cérebro, mas emerge de uma interação rítmica com os órgãos internos. Nessa perspectiva, o corpo não envia apenas dados passivos; ele funciona como um metrônomo que dita o tempo da atividade neuronal.

Анатомическое изображение сердца
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Анатомическое изображение сердца

Batimentos cardíacos, respiração e ritmos gastrointestinais geram sinais previsíveis que organizam grupos de neurônios. Essa sincronia define janelas de maior ou menor receptividade do cérebro à informação. O resultado é que a percepção, as emoções e a própria noção de "eu" são coordenadas por esses ciclos biológicos.

A influência desses ritmos é visível na flutuação das capacidades cognitivas em tempo real. Observa-se, por exemplo, que a tendência humana é inspirar antes de iniciar uma tarefa cognitiva e expirar antes de responder. A fase da respiração altera a eficiência da memória: o reconhecimento de imagens ocorre de forma mais precisa durante a inspiração.

A percepção emocional também oscila conforme o ciclo cardíaco. Estímulos assustadores alcançam a consciência mais rapidamente durante a sístole (contração do coração), enquanto sinais neutros — como sons ou toques — podem ter sua intensidade reduzida nessa mesma fase. Isso significa que um único estímulo pode ser interpretado de formas distintas dependendo do estado fisiológico do momento.

Ritmo Biológico Efeito Cognitivo Observado
Fase de inspiração Maior precisão no reconhecimento de imagens visuais
Sístole cardíaca Acesso acelerado de estímulos aversivos/assustadores à consciência
Ritmos Gástricos/Cardíacos/Pulmonares Modulação da sensibilidade neuronal à informação externa

A Zona de Goldilocks e a Saúde Mental

Para que a psique funcione plenamente, é necessário um equilíbrio na conexão entre mente e corpo, conceito denominado pelos autores como "Zona de Goldilocks". O problema surge quando essa dependência é excessiva ou insuficiente.

Em transtornos de ansiedade, por exemplo, os sinais corporais tornam-se hiperestimulantes, tornando-se impossíveis de ignorar. Já na depressão, o cenário pode ser o oposto: uma redução na sensibilidade aos sinais do corpo, resultando em uma sensação de alienação do próprio "eu" físico. Nesses casos, a falha não está necessariamente no cérebro ou em um órgão isolado, mas na coordenação entre eles.

Essa модель teórica desafia o experimento mental do "cérebro em uma cuba". Se a consciência depende desse diálogo rítmico, um cérebro isolado — mesmo que mantido vivo artificialmente — seria incapaz de gerar a experiência humana completa, pois careceria das sensações viscerais que ancoram a identidade na realidade.

O estudo sistematiza dados existentes para propor que a consciência emerge da troca contínua de sinais entre o sistema nervoso central e a periferia. No entanto, a análise permanece no campo teórico: não foram definidos limites quantitativos para a "Zona de Goldilocks", nem estabelecidos novos protocolos diagnósticos. A questão deixa de ser quem domina — o cérebro ou o corpo — para se tornar a de como a interação entre ambos define quem somos.

Revisão especializada: biofísico Aleksey Kornilov

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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