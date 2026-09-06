A ilusão da mente solitária: por que órgãos internos definem sua identidade biológica

A neurociência tradicional costuma tratar a consciência como um produto exclusivo da atividade cerebral. No entanto, pesquisadores da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara propõem que a experiência subjetiva não nasce apenas no cérebro, mas emerge de uma interação rítmica com os órgãos internos. Nessa perspectiva, o corpo não envia apenas dados passivos; ele funciona como um metrônomo que dita o tempo da atividade neuronal.
Batimentos cardíacos, respiração e ritmos gastrointestinais geram sinais previsíveis que organizam grupos de neurônios. Essa sincronia define janelas de maior ou menor receptividade do cérebro à informação. O resultado é que a percepção, as emoções e a própria noção de "eu" são coordenadas por esses ciclos biológicos.
A influência desses ritmos é visível na flutuação das capacidades cognitivas em tempo real. Observa-se, por exemplo, que a tendência humana é inspirar antes de iniciar uma tarefa cognitiva e expirar antes de responder. A fase da respiração altera a eficiência da memória: o reconhecimento de imagens ocorre de forma mais precisa durante a inspiração.
A percepção emocional também oscila conforme o ciclo cardíaco. Estímulos assustadores alcançam a consciência mais rapidamente durante a sístole (contração do coração), enquanto sinais neutros — como sons ou toques — podem ter sua intensidade reduzida nessa mesma fase. Isso significa que um único estímulo pode ser interpretado de formas distintas dependendo do estado fisiológico do momento.
|Ritmo Biológico
|Efeito Cognitivo Observado
|Fase de inspiração
|Maior precisão no reconhecimento de imagens visuais
|Sístole cardíaca
|Acesso acelerado de estímulos aversivos/assustadores à consciência
|Ritmos Gástricos/Cardíacos/Pulmonares
|Modulação da sensibilidade neuronal à informação externa
Para que a psique funcione plenamente, é necessário um equilíbrio na conexão entre mente e corpo, conceito denominado pelos autores como "Zona de Goldilocks". O problema surge quando essa dependência é excessiva ou insuficiente.
Em transtornos de ansiedade, por exemplo, os sinais corporais tornam-se hiperestimulantes, tornando-se impossíveis de ignorar. Já na depressão, o cenário pode ser o oposto: uma redução na sensibilidade aos sinais do corpo, resultando em uma sensação de alienação do próprio "eu" físico. Nesses casos, a falha não está necessariamente no cérebro ou em um órgão isolado, mas na coordenação entre eles.
Essa модель teórica desafia o experimento mental do "cérebro em uma cuba". Se a consciência depende desse diálogo rítmico, um cérebro isolado — mesmo que mantido vivo artificialmente — seria incapaz de gerar a experiência humana completa, pois careceria das sensações viscerais que ancoram a identidade na realidade.
O estudo sistematiza dados existentes para propor que a consciência emerge da troca contínua de sinais entre o sistema nervoso central e a periferia. No entanto, a análise permanece no campo teórico: não foram definidos limites quantitativos para a "Zona de Goldilocks", nem estabelecidos novos protocolos diagnósticos. A questão deixa de ser quem domina — o cérebro ou o corpo — para se tornar a de como a interação entre ambos define quem somos.
Revisão especializada: biofísico Aleksey Kornilov
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