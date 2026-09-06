Células de terceiros no corpo: o fenômeno do microquimerismo

A ideia de que o sistema imunológico funciona como uma fortaleza impenetrável, capaz de identificar e destruir qualquer célula estranha, é incompleta. O microquimerismo — a presença de células vivas de outro indivíduo no corpo de uma pessoa — revela que as fronteiras biológicas são muito mais permeáveis do que a medicina tradicional sugeria.

Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хрящевой имплантат

Embora observado pela primeira vez no final do século XIX por Georg Schmörl, que encontrou células fetais nos pulmões de mulheres falecidas, o fenômeno demorou décadas para ser compreendido como algo comum. Essas células migram através da placenta entre mãe e filho, podem surgir da absorção de um gêmeo no útero ou ser transferidas via transplante de medula óssea.

O ponto crítico não é a mera presença dessas células, mas a sua atividade: elas conseguem se dividir, produzir proteínas e influenciar a fisiologia do hospedeiro sem disparar a resposta imune. Isso anula a lógica de "imunidade-fortaleza", provando que o organismo pode coexistir com material genético alheio por décadas.

Quando a genética compromete a prova jurídica

A falha na interpretação do microquimerismo gera conflitos graves em contextos onde o DNA é tratado como prova absoluta, como no direito de família e na criminologia.

Caso Fator de Confusão Resultado Inesperado Lydia Fairchild (EUA) Absorção de irmã gêmea no útero Testes de DNA indicaram que ela não era a mãe biológica dos próprios filhos. Crime no Alasca (2004) Transplante de medula óssea DNA em fluidos biológicos do réu pertencia ao doador da medula, o real criminoso.

No caso de Fairchild, as células da irmã desaparecida substituíram parte de seus tecidos, incluindo os ovócitos, tornando a irmã "biologicamente" a mãe. Já no caso criminal, as células do doador migraram para o sangue e fluido seminal do receptor, alterando a assinatura genética dos fluidos corporais.

De tabu científico a ferramenta terapêutica

A aceitação do microquimerismo enfrentou resistências culturais; nos anos 90, parte da comunidade científica descartava a área como misticismo materno. Atualmente, a análise deslocou-se para a medicina regenerativa e a imunologia.

As hipóteses atuais investigam a possibilidade de transferência celular entre parceiros sexuais via esperma e a transmissão transgeracional, onde recém-nascidos carregariam células da avó via mãe. O objetivo pragmático é entender o mecanismo de tolerância imunológica: se a ciência decifrar por que o corpo aceita células microquiméricas, poderá ser possível eliminar a dependência de imunossupressores pesados em transplantes de órgãos.

O fenômeno demonstra que a identidade biológica não é um sistema fechado, mas um híbrido. O que antes era visto como anomalia agora sugere que a distinção entre o "eu" e o "outro" é fluida no nível celular, desafiando a noção de que o DNA é um marcador imutável e único de um indivíduo.