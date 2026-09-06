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Exame de sangue revela o invisível: pesquisadores britânicos iniciaram uma corrida contra o tempo

Ciência

Medicamento experimental tenta barrar Alzheimer antes dos sintomas

Um estudo clínico internacional busca agora evitar o surgimento da demência atuando em pessoas que ainda não apresentam perda de memória, mas que possuem alto risco biológico. O foco mudou da cura para a prevenção, visando interromper a doença antes que as células cerebrais sejam comprometidas.

Встреча врача с пожилыми людьми
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Встреча врача с пожилыми людьми

O ensaio, chamado PrevenTRON, recruta cerca de 1.600 voluntários com idades entre 55 e 80 anos ao redor do mundo. No Reino Unido, a operação é coordenada pelo Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust, órgão do Serviço Nacional de Saúde (NHS) britânico.

Identificação por biomarcadores

A seleção dos participantes começa com a confirmação de que não há problemas de memória. Em seguida, é realizado um exame de sangue para detectar a proteína p-tau217. Este biomarcador é capaz de prever o declínio cognitivo com precisão de até 95%.

Dados de pesquisas anteriores indicam que indivíduos com altos níveis de p-tau217 têm 78% de chance de desenvolver déficit cognitivo em um período de dez anos.

O mecanismo do Trontinemab

O estudo de fase III testará a eficácia do Trontinemab, fármaco desenvolvido pela farmacêutica suíça Roche. O medicamento atua na remoção de placas amiloides — proteínas tóxicas que se acumulam no cérebro e destroem os neurônios.

Em testes iniciais, o Trontinemab eliminou essas placas em 90% dos pacientes com Alzheimer em estágio inicial ou déficit cognitivo leve em um intervalo de 28 semanas.

Visão do especialista: Segundo o psiquiatra e investigador principal do PrevenTRON, Ramin Nilforooshan, a mudança de foco para a prevenção tem potencial para beneficiar milhões de pessoas.

Duração e monitoramento

O acompanhamento terá duração de quatro a seis anos. Os voluntários serão divididos aleatoriamente entre quem recebe o Trontinemab e quem recebe um placebo, permitindo que os pesquisadores monitorem a velocidade de aparecimento de sinais de demência.

A urgência da medida baseia-se no fato de que o Alzheimer se desenvolve silenciosamente no cérebro até dez anos antes dos primeiros sintomas de memória. Atualmente, a condição afeta 1 em cada 14 pessoas acima de 65 anos e 1 em cada seis acima de 80 anos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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