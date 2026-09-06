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O paradoxo molecular: pessoas da mesma idade envelhecem de formas distintas

Ciência

Tentar reduzir o envelhecimento a um único número — seja a idade cronológica ou um "índice biológico" — ignora o fato de que cada corpo segue uma trajetória molecular distinta. Um estudo publicado na revista Science revela que pessoas com a mesma idade passam por alterações genéticas e metabólicas fundamentalmente diferentes. O envelhecimento não é um processo linear, mas um conjunto de caminhos dinâmicos onde certos genes se ativam enquanto outros silenciam.

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A pesquisa indica que o envelhecimento molecular é individual demais para ser capturado por um indicador único. O direcionamento de cada organismo é definido pela interação entre a predisposição genética, a influência do ambiente e os ritmos biológicos internos.

A análise acompanhou 335 mulheres, entre 32 e 80 anos (do grupo TwinsUK), ao longo de oito anos. Os dados mostram que a estabilidade biológica é a exceção, não a regra:

Fator Analisado Observação Principal Impacto no Dado
Genética e Metabolismo 5.061 genes e 181 metabólitos apresentaram mudanças significativas. Gêmeas univitelinas mostraram padrões mais próximos que bivitelinas, confirmando o peso do DNA.
Ritmos Temporais 25% dos genes e 40% dos metabólitos variam conforme a estação ou hora do dia. Um único exame de sangue ("snapshot") pode oferecer uma imagem distorcida do estado real.
Exposição Química Queda nos níveis de PFAS (substâncias per e polifluoroalquils) no sangue. Correlação detectada entre a redução desses químicos e mudanças genéticas/metabólicas.

Essa rede de interdependências é vasta: foram identificadas mais de 100 mil associações entre genes e metabólitos. Isso prova que a alteração em um único elo dispara reações em cascata por todo o sistema, tornando os "relógios biológicos" tradicionais — baseados em marcadores estáticos de DNA — imprecisos.

Kirill Afonin, professor de ciências naturais, observa que essa individualização torna impossível a criação de uma "receita universal" para a longevidade. Segundo Afonin, a resposta molecular do corpo a estímulos externos ou ao tempo depende da combinação única de genética e contexto bioquímico de cada pessoa.

Embora o estudo possua limitações — como a amostra composta apenas por mulheres e a dependência exclusiva de análises sanguíneas —, a conclusão altera a lógica do diagnóstico. O envelhecimento deixa de ser visto como uma pontuação fixa para ser entendido como um roteiro individual. Isso sugere que a medicina precisará substituir índices gerais por métricas personalizadas para cada sistema: imunológico, metabólico, cardiovascular e cognitivo.

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Author`s name Petr Ermilin
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