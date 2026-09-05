O mistério da gramínea Eragrostis pilosa em túmulos da Idade do Bronze

Sementes de uma gramínea chamada Eragrostis pilosa, conhecida como poleviczka, foram encontradas em túmulos de 3.500 anos na Bacia do Tarim, na China. A descoberta, feita no cemitério de Xiaohe ("Rio Pequeno"), revela detalhes sobre a dieta e os rituais funerários de populações da Idade do Bronze, embora ainda não se saiba se a planta era cultivada ou apenas coletada na natureza.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Археологи и древнее жилище кочевников

A preservação excepcional dos materiais orgânicos ocorreu devido ao clima extremamente árido da região de Xinjiang. Em seis sepulturas datadas entre 1700 e 1450 a.C., pesquisadores identificaram sementes que diferiam do trigo e do painço, grãos já comuns na época.

Para determinar a espécie exata, a equipe do Universidade da Academia Chinesa de Ciências e pesquisadores britânicos combinaram duas etapas de análise:

Método de Análise Resultado Obtido Morfologia (forma e estrutura) Identificou o gênero Eragrostis Genética (DNA) Confirmou a espécie Eragrostis pilosa

Essa precisão genética foi fundamental para descartar a presença do teff (Eragrostis tef), espécie que foi domesticada na África Oriental e que não deveria estar presente naquela região e período.

A presença de sementes em inventários funerários abre duas linhas de interpretação. O arqueólogo Pavel Sinitsyn observa que isso pode indicar tanto objetivos pragmáticos quanto rituais. Na arqueologia, tais achados são frequentemente interpretados como "provisões para a viagem" ao além ou como símbolos de status social, mas a função específica da E. pilosa na cultura de Xiaohe ainda é hipotética.

Os autores do estudo, publicado no Journal of Archaeological Science: Reports, sugerem que a planta poderia servir como alimento humano ou ração para o gado. Contudo, as evidências atuais não permitem afirmar se houve domesticação e agricultura consciente. Também permanece a incógnita sobre o motivo exato de a planta ter sido depositada especificamente dentro dos caixões.

Para definir se a poleviczka era um pilar da economia local ou apenas um complemento sazonal, será necessário analisar outros sítios arqueológicos na Bacia do Tarim.