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Estudantes do Havaí analisam a colisão galáctica NGC 7253

Ciência

Duas galáxias espirais, situadas a 200 milhões de anos-luz, estão em processo de fusão para formar um único aglomerado estelar gigante. O fenômeno, que dura bilhões de anos, manifesta-se visualmente por meio de manchas rosadas: regiões onde a força gravitacional comprimiu o gás a ponto de disparar o nascimento massivo de novas estrelas.

Черные дыры в космосе
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Черные дыры в космосе

O objeto, catalogado como NGC 7253, foi o foco de estudantes do ensino médio do Havaí durante estágio no observatório Gemini North, em Hilo. A escolha do alvo uniu a astrofísica à navegação ancestral; as galáxias estão posicionadas em uma área do céu que divide a constelação de Pegasus e a tradicional Ka Lupe o Kawelo ("A Pipa de Kawelo"), referência utilizada por séculos por navegadores da Oceania.

A dinâmica do encontro funciona como uma captura gravitacional prolongada. Embora existam milhões de anos-luz entre os centros das galáxias, a atração mútua tornou-se irreversível. A previsão é que a fusão total ocorra no próximo bilhão de anos.

Durante esse processo, a distorção dos braços espirais comprime as nuvens de gás. Esse esmagamento provoca a ignição de estrelas jovens que, por sua vez, ionizam o hidrogênio ao redor, criando as regiões H II — as áreas rosadas visíveis nas imagens.

No âmbito do projeto Hōkūlani, os alunos batizaram o fenômeno em havaiano como Nā ːUhane Māhoe Huki Pūʻ i ke Ola ("Dois espíritos que se puxam, criando vida"), sintetizando a transição onde a destruição de duas estruturas antigas resulta na gênese de um novo sistema estelar.

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Author`s name Petr Ermilin
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