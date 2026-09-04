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Explosão solar de classe M3.0 ocorre, mas Terra escapa de impactos severos

Ciência

O Sol registrou uma explosão de classe M3.0, mas o evento não representa risco de tempestades geomagnéticas severas para a Terra. De acordo com dados do Laboratório de Astronomia Solar do Instituto de Pesquisas Espaciais da Academia Russa de Ciências (IKI RAN) e do Instituto de Problemas Solares da filial siberiana da mesma instituição (ISZF SO RAN), o fluxo principal de energia plasmática desviou-se do planeta.

Вспышка на Солнце
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Вспышка на Солнце

Devido à trajetória da ejeção, o campo geomagnético manteve-se estável. Atualmente, o índice Kp, que mede a atividade global, está em 2 pontos, valor considerado dentro da normalidade.

Especialistas do IKI e do ISZF SO RAN estimam a probabilidade de tempestades magnéticas fortes nas próximas 24 horas em apenas 3%. A previsão é que a magnetosfera permaneça calma até o final da semana.

Perturbações leves, entre 3 e 4 pontos, podem ocorrer apenas a partir de 6 ou 7 de setembro. Médicos indicam que esses níveis não são perigosos para pessoas sensíveis a variações meteorológicas, embora recomendem a manutenção de uma rotina regular de sono.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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