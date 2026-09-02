Estudo preliminar aponta evento incomum em detector de partículas massivas

Físicos do experimento LUX-ZEPLIN (LZ) registraram um evento único de alta energia que pode ter sido causado pela colisão de uma partícula de matéria escura com um núcleo de xênon. O achado expande a busca por partículas conhecidas como WIMPs (partículas massivas que interagem fracamente) para faixas de energia mais elevadas, embora a detecção de um único evento seja insuficiente para confirmar a descoberta.

Photo: ИИ by Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Аномалия в центре Туманности Кольцо

Os resultados, apresentados em um preprint e discutidos na conferência TeVPA 2026, indicam que a evidência é preliminar. A análise de 220 dias de observação revelou o evento LZ230616, ocorrido em 16 de junho de 2023, que se destacou por apresentar uma energia de recuo nuclear de aproximadamente 248 kiloeletronvolts (keV). Esse valor é significativamente superior ao limite de 55 keV geralmente utilizado em buscas por WIMPs, onde a probabilidade de eventos de alta energia costuma ser baixa.

O sinal foi captado no interior do volume de trabalho do detector, a 26,4 cm do cátodo e 26,9 cm da parede da câmara, gerando um flash de cintilação primária de cerca de 540 fótons. De acordo com os modelos de ruído, a probabilidade de surgir um sinal com essas características durante todo o período de exposição era de apenas 0,011.

Para a equipe, a alta energia do recuo sugere a possibilidade de uma interação inelástica da matéria escura com o núcleo. Caso não se trate de um ruído instrumental, o processo estaria fora dos padrões dos modelos convencionais de detecção direta.

A pesquisa utilizou um detector de emissão de duas fases contendo sete toneladas de xênon líquido, instalado a 1,5 quilômetros de profundidade no centro de pesquisa de Stanford para evitar a interferência de radiações cósmicas. Sob a liderança de Rick Gaitskell, da Universidade Brown, os pesquisadores ampliaram a faixa de análise até 270 keV e testaram 616 variações de interação da matéria escura. A massa efetiva de xênon foi de 4,7 ± 0,2 toneladas, com uma exposição total de 2,8 toneladas-ano.

No total, foram registrados 1.710 eventos, número que converge com a expectativa de fundo (1.713 ± 39). No entanto, o evento LZ230616 permanece como um ponto fora da curva estatística.

Apesar de terem descartado a influência de nêutrons e neutrinos solares ou atmosféricos, os cientistas enfrentam o desafio da significância estatística. A significância local para o modelo mais adequado foi de 3,4 desvios padrão. Contudo, devido ao grande número de modelos testados (o chamado problema de comparações múltiplas), a significância global caiu para 2,6 desvios padrão. Na física de partículas, a confirmação de uma descoberta exige geralmente o nível de 5 sigma.

Portanto, não é possível afirmar que a partícula detectada pertença à matéria escura. Existe a possibilidade de que o sinal tenha sido simulado por uma falha técnica do equipamento. Para validar a hipótese, será necessário acumular mais dados. O experimento LZ continuará operando ao menos até 2028; se o evento não for ruído, novos sinais com características energéticas semelhantes devem surgir com o tempo.