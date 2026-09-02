Neuroimagem revela padrões de dopamina e consumo energético no autismo

Pesquisadores da Universidade do Sul da Dinamarca e do Hospital Universitário de Odense identificaram uma correlação entre a densidade de receptores de dopamina, o consumo de energia e a interação entre diferentes regiões cerebrais em adultos com autismo.

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O estudo utilizou a combinação de três métodos de neuroimagem, o que permitiu detectar características biológicas que não eram visíveis em análises isoladas. Embora os resultados destaquem a relevância do sistema dopaminérgico na biologia do autismo, os autores alertam que os dados não servem como ferramenta de diagnóstico nem explicam as causas do transtorno.

Para chegar a esses resultados, a equipe analisou 60 voluntários adultos. O grupo combinou tomografia por emissão de pósitrons (PET) e ressonância magnética (RM) para observar simultaneamente a atividade de neurotransmissores, o metabolismo da glicose (consumo de energia) e os padrões de conectividade cerebral. Essa abordagem permitiu compreender como os sinais químicos influenciam a arquitetura funcional do cérebro e por que a comunicação entre certas áreas difere em pessoas autistas quando comparadas a indivíduos neurotípicos.

A análise revelou que, em estruturas profundas do cérebro, os participantes com autismo apresentam uma densidade maior de receptores de dopamina D2. Foi observada uma dependência direta: as áreas com maior quantidade desses receptores também registraram um consumo energético mais elevado.

A dopamina é central para a motivação, a aprendizagem e funções motoras. O estudo constatou que a influência desse sistema na conexão entre as regiões cerebrais funciona de forma distinta no autismo, sugerindo que a dopamina possui um papel mais estrutural na organização cerebral do transtorno do que se acreditava anteriormente.

Essas evidências também trazem luz à comorbidade entre o autismo e o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Como a dopamina é peça-chave na fisiopatologia do TDAH e ambos os diagnósticos frequentemente coexistem, os cientistas sugerem que existam mecanismos biológicos compartilhados entre as duas condições.

Apesar da precisão técnica, a conclusão do estudo é limitada pelo tamanho da amostra. Com apenas 60 participantes, os autores afirmam que os achados não podem ser generalizados para toda a população autista e que são necessárias pesquisas com grupos maiores para validar os dados.

Em resumo, a pesquisa estabeleceu a existência de maior número de receptores D2 e maior consumo energético em zonas profundas do cérebro, além de uma modulação diferente da conectividade cerebral via dopamina. No entanto, o estudo não provou a relação de causa e efeito (por que isso ocorre) nem a viabilidade de usar esses marcadores como testes médicos.