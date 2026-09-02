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Pântano na Sibéria maior que a Suíça guarda tesouros de civilizações antigas

Ciência

Localizado no centro da Sibéria, o complexo de pântanos de Vasyugan cobre uma área de 53 mil quilômetros quadrados, superando a extensão territorial da Suíça. O ecossistema funciona como um regulador climático global, armazenando volumes massivos de carbono e água, ao mesmo tempo em que preserva vestígios de civilizações antigas em suas camadas de turfa.

Болотистая местность
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Болотистая местность

A principal importância ambiental da região reside na sua capacidade de sequestro de carbono. Com reservas de turfa que ultrapassam um bilhão de toneladas, o sistema impede que emissões prejudiciais alcancem a atmosfera. Segundo o climatologista Maxim Orlov, a área atua como um filtro natural e estabilizador de temperatura; a ruptura desse equilíbrio poderia provocar um salto acentuado no efeito estufa.

Além da função climática, os pântanos são reservatórios hídricos, contendo 400 quilômetros cúbicos de água doce que alimentam rios como o Ob e o Irtysh. Geologicamente, o sistema é recente, com cerca de 10 mil anos, mas sua expansão acelerou nos últimos cinco séculos. Atualmente, a vegetação, liderada por musgos como o esfagno, avança sobre as florestas adjacentes a uma taxa de aproximadamente 800 hectares por ano.

No campo da arqueologia, a ausência de oxigênio nas camadas de turfa transformou a região em um arquivo natural, preservando metais e matéria orgânica. Pesquisas revelaram máscaras rituais de bronze com 2,5 mil anos, cuja tecnologia de fabricação não possui paralelos conhecidos nas culturas siberianas do período. Há debates sobre a função dessas peças, que poderiam ter sido máscaras funerárias ou amuletos para retenção da alma.

Outro achado relevante, encontrado próximo à aldeia de Staroyugino, é um tesouro de objetos de bronze do século VII, incluindo a figura de um urso metamorfo com sete asas. Para o arqueólogo Pavel Sinitsyn, a complexidade dessas peças indica que povos desaparecidos possuíam metalurgia avançada e uma vida espiritual estruturada, onde o pântano representava a fronteira entre mundos.

A relação entre os povos indígenas, como os Khanty e Selkup, e a região é marcada pela mitologia. Eles atribuem a área ao deus Shelabkuba, representado como um urso alado capaz de se transformar em serpente ou águia, figura que ecoa nos artefatos encontrados.

Apesar de sua importância, o antropólogo Artem Klimov alerta que a região enfrenta riscos decorrentes das mudanças climáticas. O aquecimento global pode transformar o pântano em uma fonte de emissões: se as áreas ao norte começarem a liberar o metano acumulado, poderá ocorrer uma crise ecológica de escala regional.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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