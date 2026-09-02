Aquecimento global rompe conexão climática entre os oceanos Pacífico e Índico

A conexão climática entre os oceanos Pacífico e Índico, que por séculos regulou o clima em vastas regiões do planeta, está em processo de ruptura. Pesquisadores identificaram que o mecanismo de "diálogo atmosférico", responsável por transferir a influência das temperaturas do Pacífico para o Oceano Índico, falhou devido ao aquecimento global. Essa instabilidade compromete a precisão de previsões de longo prazo sobre chuvas na Ásia, África e Austrália.

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O elo central dessa dinâmica é a Circulação de Walker, um sistema de massas de ar nos trópicos. Historicamente, o ar quente subia nas áreas aquecidas do Pacífico, deslocava-se pelas camadas superiores da atmosfera e descia em outras regiões, criando uma ponte que transmitia sinais térmicos ao Oceano Índico.

De acordo com a pesquisa publicada na revista Nature Communications, esse cenário mudou a partir de meados do século passado. Enquanto o Oceano Índico aqueceu devido à ação humana, a Circulação de Walker intensificou-se desde a década de 1980. O resultado foi a quebra da correlação térmica entre as duas bacias oceânicas.

Para determinar se essa falha era um evento isolado, a equipe liderada por Sean Wang reconstruiu modelos climáticos retroagindo a 1631. A análise baseou-se em arquivos naturais — amostras de corais, anéis de árvores e estalagmites — que preservam registros de temperatura e umidade.

Os dados revelam que a instabilidade atual extrapola as oscilações naturais registradas nos últimos 400 anos. Embora a conexão entre os oceanos já tenha sido interrompida anteriormente — como no século XIX, quando as emissões de enxofre da erupção do vulcão Tambora resfriaram a Terra e alteraram as correntes de vento —, o fenômeno atual possui natureza distinta.

Enquanto o evento vulcânico causou um resfriamento temporário, o aquecimento antropogênico promoveu um deslocamento sistêmico e duradouro. A correlação atual entre as bacias oceânicas ultrapassou as margens de 95% observadas mesmo durante as erupções mais intensas do passado.

A ruptura dessa interação impacta diretamente a meteorologia, pois a estabilidade entre os oceanos era uma ferramenta previsível para os cientistas. A alteração nas conexões sugere que modelos climáticos antigos podem apresentar erros significativos, elevando os riscos para regiões que dependem criticamente de monções sazonais e de precipitações reguladas pela temperatura das águas oceânicas.