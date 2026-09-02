Mistérios do centro da Terra: IA mapeia anomalias a 3 mil quilômetros de profundidade

Pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências desenvolveram um método para mapear a fronteira entre o manto viscoso e o núcleo externo líquido da Terra, a quase 3.000 quilômetros de profundidade. Utilizando inteligência artificial para analisar dados sísmicos, a equipe identificou estruturas profundas que influenciam desde a atividade vulcânica até a estabilidade das placas tectônicas.

Photo: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Комки породы на границе мантии Земли

O estudo baseou-se no processamento de mais de 2 milhões de registros sísmicos acumulados ao longo de 35 anos (entre 1990 e 2024). O foco foram os chamados "precursores PKP" — ondas fracas que surgem pouco antes de abalos maiores. Esses impulsos se dispersam ao encontrar irregularidades nas camadas profundas do planeta e retornam aos sensores antes dos sinais principais.

A aplicação de algoritmos de aprendizagem profunda permitiu filtrar sinais que anteriormente eram descartados como ruído de fundo. Após a triagem automatizada e a subsequente validação humana para correção de erros, os cientistas catalogaram 174.929 sinais provenientes de cerca de 5.000 terremotos. Este volume de dados é dez vezes superior ao total de todos os estudos anteriores da área.

A nova base de dados alterou a percepção sobre a composição do manto inferior. O que antes era interpretado como pontos isolados e aleatórios revelou-se como extensas faixas contínuas. A hipótese central é que tais formações resultaram de processos de subducção, nos quais placas tectônicas mergulharam nas profundezas do planeta, misturando restos de crosta antiga com material do manto sob pressão extrema.

Existe a possibilidade de que algumas dessas estruturas guardem vestígios de colisões cósmicas ancestrais, evento que teria dado origem à Lua. Temperaturas extremas e fusões parciais teriam criado cavidades com propriedades físicas distintas do ambiente ao redor.

Essas anomalias termoquímicas impactam a geodinâmica terrestre, pois a variação de densidade e composição das rochas altera a temperatura do magma que sobe à superfície. Isso define a intensidade das erupções vulcânicas e a configuração do campo magnético. Os pesquisadores já delimitaram seis zonas prioritárias para estudos de alta resolução, localizadas sob a Eurásia e o Atlântico Sul.