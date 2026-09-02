Calor extremo há 56 milhões de anos eliminou um terço das florestas da Terra

Há cerca de 56 milhões de anos, a Terra enfrentou um choque climático que eliminou aproximadamente um terço da cobertura florestal do planeta. Um estudo publicado na revista Science revela que, durante o Máximo Térmico do Paleoceno-Eoceno (MTP), a concentração de dióxido de carbono (CO2) atingiu níveis tão elevados que o calor extremo e a seca tornaram-se letais para as florestas.

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O fenômeno desafia a ideia comum de que o aumento de CO2 sempre favorece o crescimento vegetal. Embora satélites tenham registrado um "esverdeamento" global desde a década de 1980, essa tendência começou a reverter por volta do ano 2000. O ponto crítico ocorre quando o benefício do carbono para a fotossíntese é superado pelo estresse hídrico: em temperaturas extremas, o solo seca e a transpiração foliar acelera, rompendo o equilíbrio vital das árvores.

Para compreender a magnitude dessa perda, a pesquisadora Regan Dunn e sua equipe analisaram fósseis na Bacia de Hanna, no Wyoming (EUA), durante mais de dez anos. O registro de pólens mostra que florestas densas e estratificadas, compostas por bétulas e olmos, foram rapidamente substituídas por palmeiras esparsas, assemelhando-se a tropicos secos da América Central.

A medição da densidade florestal foi feita através da análise da cutícula — a película resistente das folhas. Os pesquisadores observaram que a forma das células muda conforme a incidência de luz: células de sombra são estreitas, enquanto as de sol são arredondadas. Ao comparar esses fósseis com florestas atuais do Equador e da Argentina, a equipe constatou que a densidade do dossel florestal caiu entre 35% e 60% durante o pico térmico.

As árvores de maior porte, dependentes de um suprimento constante de água, foram as mais afetadas. Com o aumento de 5 °C na temperatura global, as máximas locais no Wyoming ultrapassaram os 40 °C, fazendo com que as folhas perdessem água mais rápido do que as raízes conseguiam absorver. Esse processo transformou as florestas, que antes eram sumidouros de carbono, em fontes de emissão, e a recuperação desses ecossistemas levou centenas de milhares de anos.

Atualmente, mecanismos semelhantes são observados na Amazônia. A principal diferença reside na velocidade: enquanto no MTP o carbono foi liberado ao longo de milhares de anos, as emissões contemporâneas ocorrem em escala de séculos. Essa aceleração reduz a capacidade de adaptação das espécies, transformando escudos climáticos em áreas que amplificam o aquecimento global ao substituir florestas exuberantes por arbustos incapazes de reter a umidade e o solo.