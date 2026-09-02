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O momento do 'estalo': o que acontece no cérebro durante um insight

Ciência

A dificuldade em encontrar a solução óbvia para um problema geralmente ocorre porque o cérebro tenta aplicar experiências passadas a situações novas. Esse fenômeno, chamado de fixação cognitiva, acontece quando o indivíduo insiste em usar um modelo mental familiar, mesmo que ele não funcione para o desafio atual.

Осенняя ностальгия
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O rompimento dessa barreira resulta no insight — aquele momento de iluminação súbita em que a resposta surge instantaneamente. Não se trata de criar uma ideia do zero, mas de abandonar a abordagem errada para permitir que uma nova representação do problema seja construída.

O pensamento humano opera através de esquemas mentais, que são modelos simplificados da realidade usados para processar informações rapidamente. O problema surge quando a pessoa baseia sua percepção de uma tarefa em um esquema inadequado, gerando um impasse cognitivo. O insight ocorre justamente quando o cérebro descarta a representação ineficaz e adota um modelo mais simples e ajustado à realidade do problema.

Segundo o biólogo Andrey Voroshilov, esse tipo de comportamento adaptativo não é exclusivo dos seres humanos. Animais também apresentam mecanismos semelhantes quando estratégias antigas de sobrevivência deixam de ser eficazes devido a mudanças no ambiente.

Durante a tomada de decisão, o cérebro oscila entre o raciocínio consciente e as reações intuitivas. Fatores externos, como alta pressão ou incerteza, podem prejudicar a concentração e limitar a capacidade de raciocínio lógico.

Nesse sentido, o pensamento criativo não é visto como um dom, mas como um processo dependente de condições fisiológicas e psicológicas, especialmente a habilidade do cérebro de alternar entre diferentes sistemas de decisão. Psicólogos utilizam experimentos e tarefas específicas para monitorar a transição exata entre o erro persistente e a descoberta da resposta correta.

Embora o estudo dos insights ajude a compreender como a inteligência humana lida com a incerteza, a ciência ainda não identificou quais gatilhos neurofisiológicos específicos disparam a mudança do estado de bloqueio para a solução final em cada caso individual.

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Author`s name Petr Ermilin
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