Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Eras glaciais não mataram os neandertais: a verdadeira causa da extinção

Ciência

A teoria de que as eras glaciais foram as responsáveis diretas pela extinção dos neandertais foi refutada. Uma pesquisa liderada pelo biólogo Masuda Yosefi demonstra que esses hominídeos não foram vítimas de um colapso climático, mas sim capazes de se adaptar e manter a conectividade entre populações mesmo durante períodos de frio extremo.

Обезьяны у костра в пещере
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Обезьяны у костра в пещере

O estudo analisou 683 sítios arqueológicos para reconstruir as paisagens de três etapas do Pleistoceno. Os dados indicam que, embora as geleiras tenham avançado, a área de terras habitáveis permaneceu suficiente para evitar o isolamento das populações. Em vez de enfrentar a extinção em bolsões isolados, os grupos neandertais migravam para zonas mais densas e favoráveis.

A temperatura do mês mais frio foi identificada como o principal fator limitador de assentamento. Para sobreviver, as populações evitavam regiões de alta montanha e preferiam climas costeiros mais amenos, concentrando-se nas margens dos mares Negro, Cáspio e Mediterrâneo.

O corredor migratório euro-siberiano

A pesquisa identificou a existência de um corredor migratório que se estendia por mais de 6.000 quilômetros, conectando a Europa Ocidental ao Altai, na Sibéria. Esta rota permitia o fluxo constante de indivíduos, impedindo a degeneração genética causada pelo cruzamento entre parentes próximos.

Evidências genéticas corroboram a existência desse "corredor", revelando que os neandertais da Sibéria e da Europa mantinham contato regular. Isso anula a hipótese anterior de que o clima teria fragmentado a espécie em "ilhas" populacionais condenadas ao desaparecimento.

Competição e substituição por Homo sapiens

Se o clima não foi a causa principal, as evidências apontam para a expansão do Homo sapiens. A competição por recursos alimentares e territórios resultou em confrontos diretos. Registros arqueológicos mostram marcas em ossos de neandertais que sugerem não apenas conflitos, mas a prática de canibalismo por parte dos humanos modernos.

A vantagem do Homo sapiens residiria em redes sociais mais complexas e sistemas de transmissão de informação mais eficientes. Embora o resfriamento global tenha coincidido com a chegada dos humanos vindos da África e reduzido a população de neandertais, o modelo sugere que, sem a concorrência com o Homo sapiens, os neandertais poderiam ter sobrevivido por mais milhares de anos.

Dados síntese da pesquisa:

  • Amostragem: 683 locações arqueológicas.
  • Intervalo temporal: De 130.000 a 40.000 anos atrás.
  • Extensão da rota migratória: Superior a 6.000 km.
  • Fator limitante: Temperatura do mês mais frio.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Alternativas a crossovers com baixo custo de manutenção e quilometragem
Carros
Alternativas a crossovers com baixo custo de manutenção e quilometragem
Pedicure de outono: 6 opções de cores para combinar com tons sóbrios
Mulher
Pedicure de outono: 6 opções de cores para combinar com tons sóbrios
Como montar um guarda-roupa de outono atemporal e sofisticado
Mulher
Como montar um guarda-roupa de outono atemporal e sofisticado
Mais populares
A contaminação invisível da esponja de cozinha e como evitá-la

A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.

A contaminação invisível da esponja de cozinha e como evitá-la
Cápsulas plásticas para armazenamento subterrâneo surgem como alternativa ao concreto
Cápsulas plásticas para armazenamento subterrâneo surgem como alternativa ao concreto
Por que o rímel borra mesmo sendo de marcas premium
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Alternativas a crossovers com baixo custo de manutenção e quilometragem
EVA, bambu ou microfibra: qual o tapete de banheiro mais higiênico?
Gray blending substitui a camuflagem total de fios brancos por estética consciente
Gray blending substitui a camuflagem total de fios brancos por estética consciente
últimos materiais
Como as preguiças sobrevivem consumindo apenas 110 calorias por dia
Abóbora Kroshka une polpa doce e alta resistência no jardim
Eras glaciais não mataram os neandertais: a verdadeira causa da extinção
Biscoito de queijo no frango: a mudança simples que cria uma crosta crocante
Entenda por que o cérebro não perdoa cortes no tempo de descanso
Policarbonato ou filme polimérico: qual a melhor cobertura para estufas
Três modelos de casacos que definem o status no guarda-roupa de 2026
Como identificar e combater a mosca-da-cenoura na horta
RNA consegue criar 'gotas' protetoras que sugerem origem da vida
Pudim de tvorog aerado: a técnica para não murchar após o forno
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.