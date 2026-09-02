Eras glaciais não mataram os neandertais: a verdadeira causa da extinção

A teoria de que as eras glaciais foram as responsáveis diretas pela extinção dos neandertais foi refutada. Uma pesquisa liderada pelo biólogo Masuda Yosefi demonstra que esses hominídeos não foram vítimas de um colapso climático, mas sim capazes de se adaptar e manter a conectividade entre populações mesmo durante períodos de frio extremo.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Обезьяны у костра в пещере

O estudo analisou 683 sítios arqueológicos para reconstruir as paisagens de três etapas do Pleistoceno. Os dados indicam que, embora as geleiras tenham avançado, a área de terras habitáveis permaneceu suficiente para evitar o isolamento das populações. Em vez de enfrentar a extinção em bolsões isolados, os grupos neandertais migravam para zonas mais densas e favoráveis.

A temperatura do mês mais frio foi identificada como o principal fator limitador de assentamento. Para sobreviver, as populações evitavam regiões de alta montanha e preferiam climas costeiros mais amenos, concentrando-se nas margens dos mares Negro, Cáspio e Mediterrâneo.

O corredor migratório euro-siberiano

A pesquisa identificou a existência de um corredor migratório que se estendia por mais de 6.000 quilômetros, conectando a Europa Ocidental ao Altai, na Sibéria. Esta rota permitia o fluxo constante de indivíduos, impedindo a degeneração genética causada pelo cruzamento entre parentes próximos.

Evidências genéticas corroboram a existência desse "corredor", revelando que os neandertais da Sibéria e da Europa mantinham contato regular. Isso anula a hipótese anterior de que o clima teria fragmentado a espécie em "ilhas" populacionais condenadas ao desaparecimento.

Competição e substituição por Homo sapiens

Se o clima não foi a causa principal, as evidências apontam para a expansão do Homo sapiens. A competição por recursos alimentares e territórios resultou em confrontos diretos. Registros arqueológicos mostram marcas em ossos de neandertais que sugerem não apenas conflitos, mas a prática de canibalismo por parte dos humanos modernos.

A vantagem do Homo sapiens residiria em redes sociais mais complexas e sistemas de transmissão de informação mais eficientes. Embora o resfriamento global tenha coincidido com a chegada dos humanos vindos da África e reduzido a população de neandertais, o modelo sugere que, sem a concorrência com o Homo sapiens, os neandertais poderiam ter sobrevivido por mais milhares de anos.

Dados síntese da pesquisa: