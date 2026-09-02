RNA consegue criar 'gotas' protetoras que sugerem origem da vida

Pesquisadores das universidades de Buffalo e Princeton descobriram que o RNA tem a capacidade de se agrupar em gotas denominadas condensados, que podem se transformar em redes rígidas semelhantes a géis sob condições específicas. Essa característica sugere que moléculas primitivas poderiam se concentrar e sobreviver em ambientes agressivos da Terra primitiva, antes mesmo do surgimento das primeiras células.

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O estudo detalha as razões físico-químicas desse processo, embora não afirme que este tenha sido o mecanismo exato que originou a vida.

A investigação partiu do problema do "caldo primordial": sem membranas celulares, as frágeis moléculas de RNA ficariam dispersas, o que dificultaria a interação entre elas e aumentaria o risco de degradação em ambientes quentes e ácidos. Para analisar isso, a equipe estudou os condensados, estruturas sem membrana que funcionam como armadilhas, reunindo moléculas em um espaço limitado.

Nos experimentos, os cientistas compararam o comportamento do RNA com o do DNA de fita simples com sequências idênticas. Os resultados mostraram que o RNA forma gotas em temperaturas aproximadamente 10 graus Celsius mais baixas que o DNA. Além disso, dentro dessas gotas, o RNA cria redes interconectadas com maior facilidade, migrando do estado líquido para o estado de gel, o que teoricamente oferece maior proteção contra agentes externos.

A causa dessa propensão do RNA à condensação reside em uma diferença química mínima: a presença do grupo 2′-hidroxila (2′-OH) em cada unidade de açúcar, elemento ausente no DNA. Para validar essa descoberta, os pesquisadores utilizaram microscopia com controle de temperatura, espalhamento de raios-X de ângulo pequeno e simulações de dinâmica molecular.

Os dados revelam que o grupo 2′-OH intensifica a interação do RNA com íons de magnésio e reduz a quantidade de moléculas de água ao redor do esqueleto da molécula, facilitando a união molecular quando a temperatura sobe. Para testar a hipótese, a equipe modificou quimicamente o grupo 2′-OH para 2′-Ome; a alteração resultou em uma menor tendência à condensação e gotas que raramente atingiam o estado de gel.

Embora o estudo aponte que o RNA possui um mecanismo intrínseco de auto-organização que o torna mais resistente que o DNA, os resultados possuem limites importantes. As observações foram feitas em ambiente controlado de laboratório, o que demonstra a possibilidade física da formação dessas estruturas, mas não comprova que o ambiente real da Terra primitiva tenha favorecido esse cenário.

A formação de condensados é apenas a etapa inicial. Para validar a hipótese do "mundo de RNA", é necessário provar que reações bioquímicas complexas poderiam ocorrer dentro desses géis para originar células funcionais. Atualmente, o laboratório da Universidade de Buffalo trabalha na criação de compartimentos sintéticos baseados nessas gotas para testar funções básicas de uma célula viva.

O estudo, publicado na revista Nature Communications, avança a compreensão sobre a concentração molecular no período pré-celular, mas ressalta a necessidade de verificações futuras em modelos ambientais mais complexos para superar a lacuna entre a simulação laboratorial e a realidade prébiótica.