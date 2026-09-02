Templos de Quioto servem como refúgios inesperados para anfíbios urbanos

Templos budistas e xintoístas em Quioto funcionam como refúgios para diversas espécies de anfíbios em meio à densa urbanização da cidade. Pesquisadores da Universidade de Quioto identificaram que esses espaços religiosos atuam como microreservas biológicas, embora não tenham encontrado espécies em risco crítico de extinção.

Photo: commons.wikimedia.org by Kuebi = Armin Kübelbeck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Жабы

Para chegar a essa conclusão, a equipe liderada por Kae Okoshi analisou 80 locais na zona leste de Quioto entre abril e julho de 2023 e 2024. A amostragem abrangeu lagos ornamentais, tanques artificiais e trechos de riachos distribuídos em 31 complexos templários.

A metodologia combinou três frentes de coleta de dados: observações visuais e acústicas diretas, relatos de herpetólogos e funcionários dos templos, e a análise de DNA ambiental (eDNA). Nesta última etapa, foram coletadas amostras de água em 43 corpos hídricos de 20 templos, utilizando a técnica de metabarcoding para isolar material genético dos habitantes locais. O uso do eDNA foi decisivo, pois revelou a presença de espécies que não foram detectadas visualmente, indicando que métodos tradicionais de contagem em cidades podem subestimar a biodiversidade real.

Os resultados apontam a presença de oito espécies de anfíbios. Entre elas, seis são anuros nativos: a rã-verrugosa, a rã Zhangixalus arboreus, a rã-marrom-pequena, a rã-de-manchas-pretas, a perereca-do-leste e o sapo-japonês. Também foi registrado um caudato, o tritão-de-ventre-de-fogo. Além das espécies locais, os pesquisadores detectaram a rã-touro, originária da América do Norte.

A média de espécies por local foi de 1,45, variando de zero a quatro. As mais frequentes foram a rã-verrugosa (presente em 44 lagos) e a Z. arboreus (31 lagos). O estudo destaca que esses espaços sustentam inclusive espécies classificadas como "quase ameaçadas" (NT), como a rã-de-manchas-pretas e o tritão-de-ventre-de-fogo.

A biodiversidade nesses locais é influenciada por tradições culturais e condições ambientais. O paisagismo tradicional, com árvores de galhos pendentes e sistemas de canais para regulação do nível da água, favorece a manutenção da fauna. Por outro lado, a presença de carpas koi prejudica a população de anfíbios, já que os peixes predam ovos e girinos. Apesar disso, houve evidências diretas de reprodução nos lagos dos templos para três espécies: Z. arboreus, a rã-verrugosa e a rã-marrom-pequena.

Embora os templos funcionem como refúgios locais, os autores ressalvam que isso não significa que esses pontos compensem a perda de habitats naturais em escala regional. Também não há dados conclusivos sobre a sustentabilidade dessas populações a longo prazo diante das mudanças climáticas urbanas. Para aprofundar a análise, os pesquisadores sugerem comparar esses dados com outras áreas verdes, como parques municipais, e monitorar a sobrevivência dos filhotes nascidos nesses locais. O estudo completo foi publicado na revista Urban Ecosystems.