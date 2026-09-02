Rover em Marte captura eclipse raro para mapear órbita de lua vizinha

O rover Perseverance registrou a passagem da lua Fobos à frente do disco solar. As imagens, capturadas em 12 de agosto de 2026 pela câmera Mastcam-Z, permitem ajustar os parâmetros da órbita do satélite com uma margem de precisão de 100 metros.

Photo: Freepik by Designed by Freepik Солнце

Para evitar superaquecimento e danos ao equipamento, a captura foi feita com filtros solares específicos. Como Fobos possui formato irregular e orbita Marte mais rápido do que o próprio planeta gira em seu eixo, o fenômeno se manifestou como o deslocamento rápido de uma silhueta escura sobre a superfície do Sol, durando menos de um minuto.

Observar Fobos a partir da superfície marciana oferece a vantagem da proximidade, reduzindo a distância em comparação aos telescópios terrestres. O monitoramento da posição exata do satélite ajuda a rastrear a evolução de sua órbita, o que serve como indicador para entender a composição interna de Marte e de Fobos. As forças de maré que o satélite exerce sobre o planeta alteram sua trajetória, revelando a flexibilidade do manto marciano.

Segundo o astrônomo Pavel Gromov, utilizar o Sol como fundo de referência garante alta precisão nas medições. Esses dados são fundamentais para o planejamento de missões futuras, especialmente para a preparação de pousos no satélite.

Além do mapeamento orbital, a técnica auxilia no monitoramento da atividade solar. Anteriormente, o Perseverance detectou manchas solares em uma face da estrela que estava oculta para observadores na Terra, permitindo a previsão antecipada de tempestades solares intensas.

Atualmente, a operação inclui uma campanha noturna de fotografias de Fobos contra o fundo estelar. Essa etapa é necessária porque a passagem pelo disco solar fornece apenas parte dos dados; a observação das estrelas permitirá definir todos os seis parâmetros orbitais. As informações coletadas darão suporte à missão Mars Moons Explorer (MMX), prevista para ser lançada em outubro de 2024, com o objetivo de trazer amostras de Fobos para a Terra até 2031.