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Iceberg gigante de 76 km² se desprende na Groenlândia e surpreende cientistas

Ciência

Um iceberg com mais de 76 quilômetros quadrados desprendeu-se do glaciar Petermann, no noroeste da Groenlândia, em agosto de 2026. Trata-se da maior fragmentação registrada na região nos últimos seis anos.

Ледник с откалывающимся айсбергом
Photo: Мария Круглова is licensed under public domain
Ледник с откалывающимся айсбергом

A massa de gelo conseguiu ultrapassar a área crítica próxima à Ilha Joe, região onde a maioria dos icebergs costuma se fragmentar rapidamente. O monitoramento foi realizado via sensoriamento remoto: Adam Garbo, da Universidade de Ottawa, identificou o descolamento através de imagens da missão Sentinel-1 da Agência Espacial Europeia. Posteriormente, o glaciologista Muri Pelto acompanhou a trajetória do objeto com dados do satélite Landsat 9.

Imagens do instrumento OLI (Operational Land Imager) registraram que o iceberg se deslocou a uma velocidade média de 3 quilômetros por dia até colidir com um afloramento rochoso na Ilha Joe. A resistência do bloco surpreendeu os pesquisadores: mesmo com uma espessura inferior a 150 metros, a estrutura não se desintegrou no impacto, diferentemente do que ocorreu em um evento similar em 2010.

O comportamento do glaciar Petermann é monitorado por atuar como uma espécie de "válvula", controlando o fluxo de gelo do manto glacial para o oceano. A frequência e a magnitude dessas rupturas são dados essenciais para prever a elevação do nível do mar.

Além do impacto no nível oceânico, o biólogo Andrey Voroshilov observa que a deriva de massas desse porte altera a salinidade da água e redistribui água doce nos oceanos à medida que o gelo derrete, o que afeta ecossistemas marinhos locais.

Atualmente, o iceberg segue em processo de degradação devido à ação de ventos, marés e ao degelo. Paralelamente, cientistas identificaram duas novas fissuras no corpo do glaciar Petermann, que podem gerar novos desprendimentos de 94 e 84 quilômetros quadrados, embora não haja previsão de quando isso ocorrerá.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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