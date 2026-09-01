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Amuleto de dente de javali revelado em escavação na Rússia

Ciência

Arqueólogos descobriram em Veliky Novgorod, na Rússia, um canino de javali envolto em uma moldura metálica, que teria servido como amuleto para um caçador ou guerreiro. A peça foi encontrada em camadas de um assentamento datado entre o final do século XII e o início do século XIII.

Древний некрополь
Photo: Pravda.Ru by Виктор Нечаев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Древний некрополь

O objeto é considerado um troféu de status. O canino, com 27,4 mm de largura, pertenceu a um animal adulto com mais de oito anos e peso aproximado de 150 kg. A ponta do dente foi encaixada em uma moldura de estanho feita para imitar a prata, fundida em molde de argila e decorada com gravuras de espirais e motivos vegetais.

A localização do achado reforça a tese de que pertencia a alguém de alta hierarquia. No mesmo local, os pesquisadores recuperaram fragmentos de uma cota de malha, a guarda de um sabre, pontas de flecha e um alfinete de estanho com a imagem de um pavão.

Segundo Elena Tyanina, da Universidade Estatal de Moscou, amuletos desse tipo deixaram de ter ligação com a mitologia escandinava naquele período. A ideia central era a transferência simbólica da força, fúria e coragem do animal para o homem que conseguiu abatê-lo.

Na época, a caça ao javali não era uma atividade de subsistência, mas um passatempo perigoso reservado à nobreza e aos membros da guarda (druzhinniki). A confecção de uma moldura trabalhada transformava o dente em um símbolo de vitória e prestígio social.

Ainda não se sabe como o amuleto era transportado. A parte preservada do canino não possui furo para suspensão, embora este pudesse estar na extremidade quebrada. Outra hipótese é que o objeto tenha sido guardado como uma relíquia familiar e transmitido por herança.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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