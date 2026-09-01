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Marte terá drones capazes de detectar gelo a 60 centímetros de profundidade

Ciência

A AeroVironment iniciará o desenvolvimento e a fabricação de três helicópteros para a missão SkyFall em Marte. O objetivo central dos aparelhos é localizar gelo no subsolo, utilizando georradares capazes de detectar depósitos em profundidades entre 12 e 60 centímetros. A iniciativa visa refinar o mapeamento da distribuição de gelo hídrico no planeta, embora as áreas exatas de pouso ainda não tenham sido definidas.

Марсоход на Марсе
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Марсоход на Марсе

Os drones integrarão a missão Space Reactor 1 Freedom, com lançamento previsto para o final de 2028, que também testará um sistema de propulsão nuclear elétrica. O projeto SkyFall utiliza como base o helicóptero Ingenuity, operacional em Marte desde 2021, mas incorpora modificações técnicas para suportar novas cargas.

Para acomodar o georradar e outros componentes, a massa de cada unidade subiu para 2,5 kg, contra os 1,8 kg do modelo anterior. Essa alteração exigiu a instalação de hélices de maior diâmetro para garantir a sustentação. Além disso, os aparelhos contam com painéis solares ampliados e um sistema de comunicação autônomo, que permite o envio de dados diretamente para satélites retransmissores, sem a necessidade de intermediação por um rover.</n

Segundo o astrônomo Pavel Gromov, a implementação da comunicação direta com satélites amplia a autonomia dos drones, eliminando a dependência de um único nó de conexão na superfície.

O método de entrega na superfície também será alterado. Enquanto o Ingenuity chegou acoplado ao rover Perseverance, os helicópteros SkyFall serão transportados em um módulo de descida e lançados ao ar antes mesmo do toque no solo. O procedimento exige que as aeronaves identifiquem suas coordenadas via câmeras, realizem uma manobra de saída de mergulho, mantenham voo pairado e, por fim, executem um pouso vertical.

Para viabilizar essa operação, foram realizados testes nas pás do rotor, que precisam suportar cargas extremas durante manobras bruscas, dado que as extremidades das hélices atingem velocidades próximas à do som.

Após o pouso, os helicópteros poderão operar de forma independente ou em pares para a captura de imagens estereoscópicas. Uma das regiões consideradas para a operação é a área de Arcadia Planitia, no hemisfério norte, embora a rota de voo e o plano detalhado de exploração ainda estejam em fase de definição.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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