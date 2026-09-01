O segredo dos planetas superaquecidos que não perdem seus gases para o espaço

Astrofísicos propuseram um novo modelo para explicar como planetas rochosos conseguem manter suas atmosferas, especialmente em casos extremos como os mundos de magma superaquecidos. O estudo, publicado na The Astrophysical Journal Letters, amplia a teoria do "costão cósmico" ao introduzir mecanismos adicionais de sobrevivência dos gases, embora a validade do modelo ainda dependa de testes com dados de diferentes tipos de estrelas.

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Até então, a teoria predominante era a do "costão cósmico" (cosmic shoreline). Segundo essa lógica, a existência de uma atmosfera depende do equilíbrio entre a radiação estelar — que "sopra" os gases para o espaço — e a velocidade de escape do planeta, que ajuda a retê-los. Nesse cenário, Terra e Vênus estariam de um lado da fronteira (com atmosfera), enquanto Mercúrio e a Lua estariam do outro (sem atmosfera).

Contudo, observações do Telescópio Espacial James Webb (JWST) trouxeram contradições. A super-Terra 55 Cancri e, por exemplo, orbita tão perto de sua estrela que a radiação deveria ter eliminado sua atmosfera. Apesar disso, os dados revelaram a presença de uma camada gasosa densa, rica em CO2 ou CO.

Para resolver esse impasse, pesquisadores liderados por Barron Nguyen, da Universidade de Stanford, analisaram a evolução conjunta da atmosfera e do interior planetário. O grupo identificou três regimes distintos de retenção de gases:

Banco de areia cósmico (cosmic sandbar): mundos de oceanos de magma superquentes. Nesses planetas, a atmosfera não é apenas retida, mas constantemente reabastecida por gases liberados do núcleo fundido. O oceano magmático atua como um reservatório que compensa a perda de gases para o espaço.

mundos de oceanos de magma superquentes. Nesses planetas, a atmosfera não é apenas retida, mas constantemente reabastecida por gases liberados do núcleo fundido. O oceano magmático atua como um reservatório que compensa a perda de gases para o espaço. Vale sem ar (airless valley): mundos como Mercúrio ou TRAPPIST-1b. São frios demais para liberar gases do interior, mas sofrem radiação suficiente para perder qualquer resquício de atmosfera primária. A perda supera a reposição.

mundos como Mercúrio ou TRAPPIST-1b. São frios demais para liberar gases do interior, mas sofrem radiação suficiente para perder qualquer resquício de atmosfera primária. A perda supera a reposição. Costão cósmico (cosmic shoreline): planetas como Terra e Vênus, que mantiveram suas atmosferas devido a uma combinação ideal de massa e distância em relação à estrela.

Assim, a presença de gases nos planetas mais quentes do universo não se deve à resistência da atmosfera à radiação, mas a uma fonte interna de reposição contínua.

O astrofísico Alexei Rudnev observa que essa divisão explica por que alguns planetas permanecem "nus" mesmo sendo mais frios que os mundos de lava: se o interior do planeta esfriou e parou de emitir gases, ele inevitavelmente cai no regime do "vale sem ar".

A distinção entre esses mecanismos é fundamental para a busca por mundos habitáveis. Como a água líquida na superfície exige a presença de uma atmosfera, o modelo permite filtrar a busca, separando planetas potencialmente habitáveis de mundos de lava, que possuem atmosfera, mas temperaturas extremas incompatíveis com a vida.

A principal limitação do estudo é a dependência de modelos de evolução interna que assumem condições específicas de composição do manto e aquecimento por marés. Para confirmar a universalidade da teoria, serão necessárias novas observações de exoplanetas orbitando diversos tipos de estrelas, a fim de mapear onde termina o "vale sem ar" em diferentes sistemas estelares.