GPS espacial: novo sistema propõe navegação precisa para missões à Lua e além

Pesquisadores do Laboratório Lincoln, do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), projetaram o LightHOUSE, um sistema de posicionamento para navegação no espaço profundo. A proposta consiste em implantar uma rede de três satélites que funcionariam como um "GPS espacial" para naves destinadas à Lua e a destinos mais distantes.
Atualmente, a localização de sondas e naves depende da Deep Space Network (DSN), uma rede de telescópios terrestres. Devido à distância da Lua (cerca de 384 mil quilômetros) e à localização das antenas na Terra, o cálculo preciso de uma órbita pode levar horas. Além disso, a DSN opera próxima ao limite de sua capacidade devido ao volume de missões ativas.
O projeto LightHOUSE propõe posicionar os três satélites em órbita a 1,6 milhão de quilômetros da Terra. Essa configuração altera a geometria das medições para agilizar a determinação de coordenadas e oferece três vantagens técnicas:
A base tecnológica do sistema são as comunicações ópticas via laser, tecnologia já testada nas missões Psyche e Artemis II, que oferece maior velocidade e precisão que os sinais de rádio convencionais.
O físico Dmitry Lapshin observa que, embora a mudança da navegação da superfície terrestre para a órbita alta reduza o tempo de cálculo, a execução prática exige resolver desafios complexos de estabilização de satélites no espaço profundo.
O LightHOUSE permanece como um conceito e foi desenvolvido com fundos internos do Laboratório Lincoln; até o momento, não possui financiamento governamental nem foi integrado aos cronogramas de agências espaciais. A implementação dependeria da criação de uma infraestrutura de controle e da validação dos beacons ópticos em condições reais de operação.
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