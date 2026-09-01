Todos os humanos vivos hoje podem compartilhar o mesmo ancestral

Análises de genética de populações e mecanismos de hereditariedade indicam que o conceito de "raça" não possui fundamentação genética para explicar disparidades sociais. Estudos sobre a estrutura das linhagens humanas revelam que a população global atual compartilha ancestrais comuns de forma muito mais estreita do que se imagina, embora o parentesco genealógico não garanta a transmissão física de material genético.

Photo: gallery.imagicity.com by Graham Crumb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аборигены с острова Футуна

Na percepção pública, termos como "genes" e "inteligência" costumam ser associados automaticamente à raça. Contudo, não existem evidências empíricas de que diferenças inter-raciais em capacidades cognitivas ou níveis de escolaridade sejam determinadas pela genética. Afirmações que atribuem maior criatividade ou inclinação ao pensamento abstrato a grupos raciais específicos carecem de base científica.

Um fator que distorce a interpretação desses dados é o viés nas pesquisas: a maioria dos estudos genéticos é conduzida por cientistas brancos com a participação predominante de voluntários brancos. Isso gera um erro sistemático, onde dados obtidos dentro de um único grupo são extrapolados incorretamente para explicar diferenças entre grupos, reforçando preconceitos sobre a superioridade de certas populações.

O biofísico Alexei Kornilov pontua que é preciso separar as variações genéticas individuais, que influenciam as conquistas de uma pessoa, da tentativa de atribuir tais características a grupos raciais inteiros, o que constitui uma distorção interpretativa e não um fato científico.

O ponto de convergência das linhagens

O cálculo matemático do número de ancestrais revela um crescimento exponencial. Em apenas 33 gerações (aproximadamente mil anos), o número teórico de antepassados de um indivíduo ultrapassaria 8 bilhões de pessoas. Como a população mundial naquela época era significativamente menor, isso significa que as mesmas pessoas se repetem múltiplas vezes na árvore genealógica, que acaba "recolhendo-se" sobre si mesma.

Cálculos populacionais indicam a existência de um ancestral comum a todos os seres humanos vivos hoje. Estimativas situam esse indivíduo em um período entre 1500 a.C. e 50 d.C. Se a análise retroceder ao intervalo entre 5000 e 2000 a.C., todos os indivíduos daquela era que deixaram descendentes tornaram-se, na prática, ancestrais comuns de toda a humanidade moderna.

Nesse contexto, é fundamental distinguir o ancestral genealógico (pessoa que consta na árvore familiar e gerou descendentes) do ancestral genético (pessoa cujos fragmentos de DNA foram fisicamente transmitidos através das gerações). Estar presente na árvore familiar não assegura a herança física de genes específicos.

Genealogia versus Genética

A transmissão do DNA é limitada pelo mecanismo de recombinação. Durante a formação das células sexuais, os cromossomos trocam segmentos, criando sequências únicas. Em média, ocorrem cerca de 33 eventos de recombinação na transmissão do genoma, o que fragmenta o DNA dos pais antes da distribuição aos filhos.

No nível de bisavós, a quantidade de fragmentos de DNA ainda supera o número de ancestrais, tornando a probabilidade de herdar seus genes alta. No entanto, esse cenário muda com o passar do tempo. Após 42 gerações, o número de ancestrais potenciais chega à casa dos trilhões, mas a quantidade de fragmentos físicos de DNA no genoma permanece limitada.

Consequentemente, a probabilidade de que o genoma de alguém preserve o DNA de um ancestral genealógico específico de mais de nove gerações atrás é extremamente baixa. O indivíduo é descendente dessa pessoa por linha de parentesco, mas não é seu herdeiro genético no sentido físico.

A pesquisa de Katherine Page Harden reforça a diferença entre a raça como constructo social e a ascendência como fato biológico. O trabalho demonstra que a humanidade forma uma rede complexa onde migrações raras do passado conectaram todas as pessoas em uma única família, embora a transferência de genes ocorra de forma fragmentada. Para consolidar a compreensão da distribuição gênica e refutar estereótipos raciais, são necessários dados genômicos multiétnicos em maior escala.