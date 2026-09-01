Campos magnéticos intensos moldaram o Sol antes mesmo de sua formação

A análise de inclusões antigas em um meteorito revelou a existência de campos magnéticos intensos que atuavam antes mesmo da formação final do Sol. Os dados sugerem que o magnetismo, juntamente com a gravidade, influenciou o colapso da nuvem protoestelar e a organização do disco protoplanetário primitivo.

Photo: NewsInfo.Ru by Наталья Орлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вращение Солнца

O estudo foi conduzido por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), que analisaram amostras do meteorito DOM 08006, encontrado na Antártida em 2008. O foco foram as inclusões de cálcio e alumínio (CAIs), partículas que representam a matéria mais antiga conhecida do Sistema Solar, formadas nos primeiros 200 mil anos de sua existência.

Para obter os resultados, a equipe aplicou o método do paleomagnetismo. Certos minerais presentes nas CAIs funcionam como registros, capturando os parâmetros do campo magnético no momento da cristalização ou de aquecimentos posteriores. O meteorito DOM 08006 foi selecionado por ter sofrido menos alterações químicas e físicas ao longo de 4,5 bilhões de anos, preservando a impressão magnética original. A análise indicou que a intensidade do campo magnético na nebulosa protossolar era superior à do campo magnético atual da Terra.

Até então, a gravidade era vista como a força principal que transformou a nuvem esférica de gás e poeira em um disco protoplanetário plano com o Sol no centro. No entanto, estas evidências apontam a participação ativa de campos magnéticos, gerados pelo movimento de partículas carregadas no plasma da nebulosa.

Campos magnéticos em sistemas desse tipo podem gerar turbulência e fluxos direcionados de matéria, conhecidos como ventos magnéticos. Esse processo facilita a movimentação do gás do disco em direção à estrela central, atuando como um mecanismo adicional de controle de massa durante a formação do Sol.

Os autores propõem duas hipóteses sobre o momento em que as partículas adquiriram a carga magnética: ou no instante inicial da formação do disco (ou em picos de calor logo em seguida), ou posteriormente, durante a evolução do disco protoplanetário, mas antes de a poeira fina se aglutinar em corpos maiores.

O estudo indica que os campos magnéticos já estavam presentes na fase de "disco", antes do início da formação dos planetas. Registros anteriores detectavam o magnetismo apenas dois milhões de anos após o nascimento do Sol, quando o processo planetário já estava em curso.

A conclusão possui limitações, pois se baseia em um conjunto restrito de amostras de um único meteorito. Por ser um trabalho de reconstrução, ele não estabelece que este cenário seja a regra para todos os sistemas estelares, mas demonstra a possibilidade no caso do nosso sistema. Para validar a hipótese, será necessária a análise de inclusões semelhantes em outros condritos carbonáceos primitivos, eliminando a possibilidade de que os dados sejam características locais do meteorito DOM 08006.