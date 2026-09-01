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Bebidas quentes em copos de papel: a surpresa sobre a liberação de partículas plásticas

Ciência

Copos de papel descartáveis usados para bebidas quentes liberam milhões de partículas de micro e nanoplásticos na bebida. A descoberta, feita por pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, revela que revestimentos considerados "ecológicos", feitos de polímeros biodegradáveis, degradam-se mais rapidamente do que o plástico convencional.

Биостакан и трубочка
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Биостакан и трубочка

O estudo analisou as películas impermeabilizantes aplicadas ao interior dos copos. A equipe comparou o polietileno tradicional, derivado de petróleo e gás, com o ácido polilático, um biopolímero produzido a partir de amido de milho ou de outras plantas. Ao entrar em contato com água fervente, ambos os materiais se decompõem, liberando fragmentos com diâmetro aproximadamente mil vezes menor que a espessura de um fio de cabelo humano.

A maior emissão de resíduos ocorreu nos copos com revestimento biodegradável: em termos de massa, eles liberaram 12 vezes mais plástico do que as embalagens revestidas com polietileno. Os dados foram publicados na revista ACS Food Science & Technology.

A ingestão dessas partículas gera preocupação porque o sistema digestivo humano não é adaptado para processar polímeros sintéticos regularmente. No entanto, o trabalho não detalha os mecanismos específicos de como esse nanoplástico afeta a saúde humana.

Os autores defendem a implementação de testes obrigatórios para a liberação de nanopartículas em utensílios, além de uma rotulagem clara sobre a composição das películas protetoras. No momento, a evidência confirma a migração do plástico para a bebida, mas não define a toxicidade dessas partículas nem estabelece um limite seguro para o consumo.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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