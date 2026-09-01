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Revestimento comestível mantém morangos frescos por dias sem refrigeração

Ciência

Biotecnologistas da Universidade da Colúmbia Britânica desenvolveram um revestimento comestível que mantém morangos frescos em temperatura ambiente por pelo menos quatro dias. A solução, composta por ágar, sais de zinco e taninos, reduz a perda de água e protege as frutas contra mofo, o que pode diminuir a necessidade de refrigeração constante durante o transporte. O estudo foi publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Грядка с клубникой
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грядка с клубникой

Para criar a camada protetora, a equipe misturou o ágar (um polissacarídeo extraído de algas vermelhas) com ácido tânico e sais de zinco. O zinco atua como agente antibacteriano, enquanto o ácido tânico estabiliza os íons do metal em partículas coloidais. Quando os morangos são mergulhados nessa solução, forma-se uma película fina e transparente sobre a superfície do fruto.

Durante os testes, os pesquisadores compararam frutos tratados com um grupo de controle. Após quatro dias em temperatura ambiente, os morangos sem a proteção perderam 30,6% de sua massa, principalmente por evaporação; já as frutas com o revestimento perderam apenas 13,4%. O revestimento também aumentou a resistência mecânica dos frutos, exigindo o dobro de força para deformá-los em comparação aos morangos comuns, além de preservar a concentração de antioxidantes e vitamina C.

A resistência ao apodrecimento também apresentou diferença significativa. Morangos sem tratamento desenvolveram mofo em dois dias em temperatura ambiente e em quatro dias sob refrigeração. Já as frutas com a película permaneceram intactas por no mínimo quatro dias no calor e seis dias no frio. O mesmo método foi aplicado a uvas, prolongando a conservação para até 14 dias.

O químico Ilya Safronov explica que a combinação de taninos e metais cria redes poliméricas estruturadas. Essas redes funcionam como uma barreira física contra a umidade e o oxigênio, enquanto os íons de zinco inibem o crescimento de microrganismos.

Testes em células do epitélio intestinal humano indicaram que a composição não é tóxica, e a película pode ser removida com água em cerca de dois minutos. De acordo com a equipe de Tianxi Yang, a adoção dessa tecnologia poderia reduzir a pegada de carbono no transporte de morangos em 14% e a poluição da água em 85%. Como o processo não exige equipamentos caros, a técnica seria viável para pequenos produtores.

Embora os resultados sejam positivos em ambiente laboratorial e para espécies específicas, o estudo ainda não apresenta dados sobre a influência da película no sabor e no aroma das frutas após longos períodos de armazenamento, nem sobre a estabilidade da composição sob diferentes níveis de umidade.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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