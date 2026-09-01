Bactérias ancestrais do permafrost podem despertar resistência a antibióticos

O degelo do permafrost, impulsionado pelo aquecimento global, pode liberar bactérias ancestrais que possuem resistência natural a antibióticos. O perigo central não está apenas na reativação desses microrganismos, mas na capacidade de transferirem seus genes de resistência para patógenos contemporâneos, o que dificultaria o tratamento de infecções em seres humanos.

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Essas bactérias permaneceram preservadas em camadas profundas do solo e sob geleiras, permanecendo desconhecidas para a ciência por milênios. Estudos indicam que parte desses microrganismos já detém mecanismos de defesa contra fármacos. Com a elevação da temperatura do solo, eles retomam a atividade e podem se dispersar pelo ambiente.

A reintrodução desses agentes no ciclo biológico ativo cria a possibilidade de novas formas de infecções. Caso os genes de resistência sejam transmitidos a patógenos que afetam humanos, os antibióticos utilizados atualmente podem perder a eficácia.

Para mitigar esses riscos, especialistas apontam a necessidade de um monitoramento sistemático do estado do permafrost e a busca por novos métodos de combate a cepas resistentes. A cooperação internacional em pesquisas microbiológicas é considerada essencial, dado que o volume de dados sobre a composição da permafrost antiga ainda é limitado.