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Por que meteoritos explodem no ar em vez de evaporar?

Ciência

Pesquisadores do Instituto SETI e do Centro de Pesquisas Ames da NASA desenvolveram um modelo que descreve a trajetória de corpos espaciais ao entrarem na atmosfera terrestre. O estudo detalha sete etapas de transformação do objeto, desde a fronteira atmosférica até a queda na superfície, permitindo prever como a composição e as propriedades físicas de uma rocha influenciam a probabilidade de ela explodir no ar.

Метеорит
Photo: https://commons.wikimedia.org by Marcin Wichary, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Метеорит

Um ponto central da descoberta é a correção de uma percepção anterior: acreditava-se que rochas sólidas evaporavam devido ao calor extremo ao atingirem camadas densas de ar. Contudo, a análise indica que a perda de massa ocorre prioritariamente por fusão sequencial seguida de fragmentação (divisão em partes menores).

Para chegar a esse resultado, os cientistas analisaram dados de 75 quedas de meteoritos, utilizando registros de vídeo e fotografias. O objetivo foi monitorar variáveis como o ângulo de entrada na atmosfera, a velocidade de rotação do objeto e a dinâmica da perda de massa.

A partir desses dados, a equipe estabeleceu o seguinte fluxo de sete etapas:

  • 1. Entrada na atmosfera.
  • 2. Início do brilho.
  • 3. Aumento da luminosidade e formação da bola de fogo.
  • 4. Estabilização do brilho e início da fusão da superfície.
  • 5. Destruição da parte frontal do objeto.
  • 6. Destruição da parte posterior.
  • 7. Processo contínuo de fusão e fragmentação até a interrupção do brilho, momento em que o fluxo de ar remove as crostas solidificadas.

Segundo o astrônomo Pavel Gromov, a altitude em que cada fase ocorre depende da composição do objeto. Como diferentes rochas possuem resistências e pontos de fusão distintos, isso define se o corpo atingirá o solo ou se transformará em uma onda de choque nas camadas superiores da atmosfera.

Essa modelagem é fundamental para a defesa planetária e a avaliação de riscos, como nos casos do evento de Chelyabinsk (2013) e da explosão de Tunguska (1908). Em ambos os episódios, os objetos não tocaram a superfície, mas explodiram no ar, gerando ondas de choque destrutivas. Com o novo modelo, ao identificar em qual estágio um tipo específico de corpo tende a se fragmentar, é possível calcular a altitude da explosão e o raio de impacto.

Apesar do avanço na compreensão da física dos bólidos, a pesquisa baseia-se em eventos passados. A precisão do modelo está limitada à qualidade das gravações de vídeo disponíveis e aos dados dos 75 exemplares estudados. Para validar a universalidade desse esquema de sete etapas, são necessários dados adicionais de uma gama maior de composições químicas de corpos espaciais.

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Author`s name Petr Ermilin
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