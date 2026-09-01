O segredo do tomate: leveduras reprogramadas produzem poderoso antioxidante

Pesquisadores desenvolveram um método para transformar leveduras de panificação em biofábricas capazes de produzir licopeno. O antioxidante, responsável pela cor vermelha dos tomates e essencial para a proteção celular contra o envelhecimento, costuma ter sua produção industrial limitada por custos e impactos ambientais.

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A nova abordagem elimina a dependência de safras agrícolas e evita a geração de resíduos tóxicos, comuns na síntese química. Ao contrário da extração de vegetais, que oscila conforme o clima e a estação, a fermentação laboratorial permite a obtenção do pigmento de forma constante durante todo o ano.

Para reprogramar as células da levedura, a equipe utilizou uma estratégia dividida em três etapas: a primeira ("empurrar") satura a célula com energia e matéria-prima; a segunda ("puxar") acelera os processos enzimáticos internos; e a terceira ("bloquear") desativa os genes responsáveis pelo crescimento da própria levedura.

Essa manobra redireciona todo o potencial metabólico do micro-organismo para a síntese de licopeno. Na prática, a levedura deixa de focar na própria reprodução para atuar como uma unidade de produção miniaturizada.

Os testes resultaram em uma concentração superior a 8 gramas de licopeno por litro de meio nutritivo, marca considerada alta para esse tipo de desenvolvimento. Para o setor farmacêutico, esse rendimento sugere a viabilidade de localizar a produção de suplementos, reduzindo a dependência de importações e os riscos logísticos associados.

A transição para a capacidade de fermentação tende a baixar o custo de produção. O desafio atual reside na escalabilidade: a transição do volume de frascos laboratoriais para reatores industriais é o passo necessário para que o preço de nutrientes complexos seja reduzido no mercado final.