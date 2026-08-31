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Técnica de reprogramação celular abre caminho para tratar Alzheimer

Ciência

Pesquisadores desenvolveram um método para converter células de suporte do cérebro em neurônios funcionais, o que abre caminhos para a recuperação de funções cognitivas perdidas em quadros de doença de Alzheimer. A técnica utiliza um gel polimérico para transportar um "nanoborrador", capaz de atravessar a barreira hematoencefálica e atuar sobre a proteína responsável por travar a especialização celular.

O Alzheimer provoca a morte irreversível de células nervosas e, ao contrário de outros tecidos, o cérebro adulto tem baixa capacidade de regeneração. A nova abordagem foca nos astrócitos, células que normalmente apenas sustentam os neurônios e regulam o metabolismo. O "nanoborrador" consiste em um anticorpo que neutraliza seletivamente a proteína PTBP1; sem essa proteína, os astrócitos são induzidos a se reprogramarem em neurônios.

Para viabilizar a entrega do composto no sistema nervoso central, os cientistas envolveram a substância em um gel polimérico. Essa estrutura permite que o agente ativo supere a barreira natural do cérebro, que geralmente impede a entrada de a maioria dos medicamentos.

Em testes com culturas de células humanas, os astrócitos expostos ao gel mudaram sua morfologia, desenvolveram axônios e apresentaram atividade elétrica. Resultados semelhantes foram observados em modelos reduzidos de cérebro (organoides) cultivados a partir de células-tronco.

A eficácia do método foi testada em roedores por meio de duas injeções intravenosas. Os animais do grupo tratado apresentaram melhora nas funções cognitivas e maior facilidade em executar tarefas cotidianas, como a construção de ninhos, enquanto o grupo de controle mostrou declínio nessas habilidades.

Apesar dos resultados positivos na densidade neuronal dos camundongos, a técnica apresenta riscos. Como os astrócitos são essenciais para manter a homeostase cerebral, a conversão massiva dessas células em neurônios pode desequilibrar o funcionamento do órgão. Além disso, a segurança da redução prolongada dos níveis de PTBP1 no organismo ainda precisa ser avaliada.

Atualmente, a tecnologia está em fase de estudos pré-clínicos. Antes de qualquer aplicação em humanos, são necessárias verificações em primatas e a realização de ensaios clínicos para confirmar a segurança e a eficácia do procedimento.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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