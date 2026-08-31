Tempestades de vento devastadoras: o que causa rastros de destruição de 400 km

Pesquisadores analisaram 41 tempestades de vento prolongadas e intensas que atingiram a Rússia entre 2001 e 2024. O objetivo foi mapear as trajetórias desses fenômenos e identificar as condições atmosféricas que os originam, visando aprimorar a precisão das previsões meteorológicas para esses eventos.

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Para chegar a esses resultados, especialistas do Instituto de Física da Atmosfera A.M. Obukhov (RAS), da Universidade Estadual de Pesquisa Científica de Perm e do VNII GIMI cruzaram dados de estações meteorológicas terrestres com imagens de satélite. Através do monitoramento espacial, a equipe identificou mais de 1.300 áreas de queda de árvores (ventos que derrubam florestas em uma única direção). Ao comparar essas zonas com os relatórios meteorológicos, foi possível reconstruir os caminhos das tempestades e medir a largura das faixas de destruição.

A análise indica que a maioria desses ventos fortes surge da combinação de alta energia atmosférica, necessária para a formação de tempestades, com um forte cisalhamento vertical do vento — fenômeno que ocorre quando a velocidade e a direção dos fluxos de ar variam significativamente em diferentes altitudes.

O estudo destacou a ocorrência de derechos, que são as tempestades de vento mais perigosas e duradouras. Dos 41 casos analisados, cinco foram classificados como derechos, pois deixaram rastros de destruição superiores a 400 quilômetros. Estima-se que, no período estudado, esses eventos tenham causado a morte de pelo menos 91 pessoas e deixado 539 feridos.

Segundo o meteorologista Sergey Baranov, o cisalhamento vertical do vento organiza sistemas convectivos potentes. Diferente de tempestades comuns, esses sistemas conseguem manter ventos de alta velocidade por várias horas e percorrer distâncias vastas.

Publicado na revista Agricultural and Forest Meteorology, o trabalho oferece dados mais precisos sobre a frequência de ventos fortes em regiões com poucas estações meteorológicas, como a Sibéria. Como a pesquisa se baseia em análise retrospectiva, a eficácia desses dados para alertas em tempo real ainda precisa ser testada. O próximo passo dos autores é elaborar um mapa de riscos climáticos da Rússia para auxiliar as regiões na adaptação ambiental.