Bactérias da Terra conseguiriam sobreviver em crateras lunares

O Polo Sul da Lua, anteriormente visto como um deserto estéril, pode atuar como um refúgio temporário para microrganismos terrestres. Uma pesquisa conduzida por especialistas da NASA e da Universidade de Maryland indica que as sombras profundas de crateras lunares protegem bactérias e fungos contra a radiação ultravioleta e o frio extremo do espaço.

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Essa descoberta levanta preocupações sobre a integridade de futuras missões científicas. Como o corpo humano descarta constantemente microrganismos — uma área da pele do tamanho de uma unha pode conter cerca de um milhão de bactérias —, a atividade de astronautas na superfície lunar poderia depositar centenas de milhões de células vivas. Segundo as simulações, esses organismos podem permanecer viáveis por até uma semana.

O risco central é a contaminação biológica. A presença de vida terrestre pode mascarar a detecção de compostos químicos antigos ou vestígios de vida extraterrestre. Para mitigar esse problema, engenheiros desenvolvem sistemas de reciclagem de resíduos para reduzir a carga biológica deixada no solo lunar.

A viabilidade desses microrganismos está ligada à topografia lunar. Devido à baixa inclinação do eixo da Lua, o sol permanece baixo no horizonte nos polos, criando sombras persistentes. Em crateras como a de De Gerlach, a luz solar direta não incide por anos. Essas zonas funcionam como "bolsões microclimáticos" onde a radiação UV — que destruiria a vida em segundos em áreas expostas — é drasticamente reduzida, permitindo que os micróbios sobrevivam ao impacto mais agressivo.

Entre as espécies estudadas, o fungo Aspergillus destacou-se pela resistência. Modelagens mostram que ele consegue persistir em 30% das zonas que recebem luminosidade mínima durante o inverno lunar. No entanto, os pesquisadores ressaltam que essa sobrevivência não implica crescimento ou reprodução. Sem água líquida e atmosfera, os microrganismos entram em criptobiose, um estado de dormência profunda onde o metabolismo é quase totalmente interrompido.

Para a ciência, o Polo Sul da Lua pode se tornar um laboratório natural. Experimentos controlados no ambiente lunar permitirão observar como a radiação e o vácuo alteram o DNA de organismos simples em tempo real. Esses dados são fundamentais para desenvolver sistemas de proteção biológica mais eficientes para futuras viagens interplanetárias.